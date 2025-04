“Aliağa kıskanılmayacak gibi değil, keşke İzmir de özelleştirilseydi”

Takip Et

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Nisan ayı olağan meclis toplantısında konuşan Şube Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Alsancak Limanı’nda her geçen gün gemi ve hareket sayılarının düştüğünü belirterek, “Aliağa limanları Ege Bölgesi’nin tüm yükünü kaldırır hale geldi, çok başarılılar, kıskanmamak elde değil” dedi.

İzmir Alsancak Limanı’nın bir an önce ne olacağına karar verilmesi gerektiğini ifade eden Öztürk, “Aliağa limanları koşarak gidiyor, gerçekten çok başarılılar. İzmir Alsancak Limanı için ise tam tersi geçerli. Anlayamadığımız bir şekilde her geçen gün ölmeye devam ediyor. Her gün birkaç kişiden posta verilmediği, yavaş gittiği, makinaların eski olduğu yönünde telefonlar alıyorum. İzmir Alsancak Limanı’nın hiç kimseye faydası yok” diye konuştu.

İzmir Alsancak Limanı’nın, özelleştirilmesi ilk gündeme geldiğinde özelleştirilmiş olsa bugün daha faydalı olacağını söyleyen Öztürk, “Keşke o zamanlar özelleştirilmiş olsaydı. Özelleştirmeye karşı çıkanlardan biri de bendim, çünkü devletin yönettiği bir limanın kalması gerektiğini düşünüyordum. Devletin yönettiği sadece Haydarpaşa ve İzmir Limanı kalmıştı. Değerlendirdiğimizde İzmir’in özel bir limana dönüşmemesi daha doğru geliyordu. Sonra bir takım yatırımlar yapıldı ancak artık öyle bir noktaya geldik ki Aliağa Limanı’nı kıskanmamak mümkün değil, çok hızlı hareket ediyorlar. İzmir Limanı’nda bu maalesef düşüş devam ediyor. Çok üzücü, bu noktalarda olması doğru değil” ifadelerine yer verdi

Deniz turizminde çekek sıkıntısı devam ediyor

Deniz turizminde 2024 yılının zor geçtiğini dile getiren Öztürk, bu yıl, sezon başında geçen yılın rakamlarına ulaşmayı umduklarını belirtti. Ege Bölgesi’nin çekek yeri sıkıntısını da yineleyen Öztürk, “Çaltılıdere Yat İmalat Yeri için yolumuz uzun, ne zaman devreye girer bilmiyorum. Bir Güzelbahçe’de var. Kuşadası'ndakilerin bir kısmı Güzelbahçe’ye, bir kısmı Akyaka’ya gidiyor. Bu devirde uzakta teknelerini hazırlamaya çalışmak maliyet ve zaman açısından sıkıntılı” dedi.