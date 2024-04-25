Dünya denizcilik sektörü İstanbul'da buluşuyor

Gemi Brokerleri Derneği'nin (GBD) bu yıl altıncısına ev sahipliği yapacağı uluslararası Bosphorus Shipbrokers Dinner, 28 Haziran 2024 Cuma akşamı Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde düzenlenecek. Organizasyona ulusal ve uluslararası denizcilik sektör paydaşlarının üst düzey firma yetkilileri katılıyor.

Etkinlikte, BIMCO & FONASBA & FOSFA & ICS & HSA (Hellenic Shipbrokers' Association), VHBS (The Hamburg and Bremen Shipbrokers' Association) gibi dünya denizcilik sektörünün üst düzey kuruluşlarının yöneticileri davetli olarak ağırlanacak.

"Ülke tanıtımına da büyük katkı"

Gemi Brokerleri Derneği (GBD) Başkanı İsmail Şahin, uluslararası denizcilik sektöründe bir marka haline gelen bu organizasyona olan yemeğimize ayrıca Profesör Hercules Haralambides'in onur konuğu olarak katılacağını aktardı. Şahin, "Türk Denizcilik sektörümüzün çatı kuruluşu olan İMEAK Deniz Ticaret Odamız her zaman olduğu gibi onursal sponsorumuz olarak listemizin en üstünde yer alıyor.

Bu güzel organizasyonumuza güvenen ve gönülden destek veren tüm sponsorlarımıza Gemi Brokerleri Derneği yönetimi olarak sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Düzenleyeceğimiz bu etkinlik, dünya denizcilik sektörünü İstanbul’da bir araya getirmesi sebebiyle Türk denizcilik sektörü açısından büyük önem ve fayda arz ediyor. Ayrıca ülkemizin ve İstanbul’un tanıtımına ve turizm sektörümüze ciddi bir katkı sağlamış oluyoruz.

Ülkemizi uluslararası denizcilik camiasında en iyi şekilde temsil etmenin verdiği gurur ve şevkle 28 Haziran 2024 tarihinde altıncı defa ev sahipliği yapacağımız Bosphorus Shipbrokers Dinner’da Türk denizcilik sektörüne emek veren tüm paydaşlarımız ve değerli üyelerimizle böylesine güzel ve keyifli bir organizasyona imza atacak olmanın heyecanı içindeyiz" açıklamasını yaptı.