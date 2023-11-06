Döküm sektörü ajandasına sıfır karbonu aldı

BARIŞ SEDEF/ANKARA

Bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Ulusal Döküm Kongresi kamu kurumları, üniversiteler ve döküm sektöründe faaliyet gösteren firmaların katılımıyla birlikte uçtan uca bir etkileşime sahne oldu. ‘Metal döküm sektöründe yenilikçilik ve değişim, sürdürülebilirlik, trendler, rekabet ve nitelikli işgücü’ temasıyla düzenlenen kongrede sektördeki son gelişmeler ele alındı.

Kongrede sektör paydaşlarının karbon nötr hale gelmesi adına yola haritaları ve çeşitli projeksiyonlar mercek altına alınırken, bu değişimin kaçınılmaz olduğuna vurgu yapıldı. Diğer yandan karbon nötr hale gelmek için verimlilik ve dijitalleşme konularına da önem verilmesi gerektiği ifade edilirken, bu durumun yeşil dönüşümün finansman ayağını da kolaylaştıracağına yer verildi.

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDÖKSAD) Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Efe, sanayideki bilişen sayısının artığını ve bu durumun tedarik zincirindeki halkayı genişlettiğini kaydederek, “Bu bağlamda sanayicilerimizin taleplerini ve önerilerini daha fazla dikkate almamız gerekiyor” dedi.

Sektörün üretim kıymeti 8,5 milyar Euro’ya ulaştı

Döküm sektörünün 2022 yılında yüzde 4,9 büyüdüğünü dile getiren Efe, “Buna karşın toplamda 3,1 milyon ton üretim yapıldı. İhracat tarafında ise 2022’de önceki yıla göre yüzde 9 artış kaydederek 6,4 milyar Euro dış satım yapıldı” yapıldı. Üretim kıymetinin ise 8,5 milyar Euro’ya ulaştığına işaret eden Efe, “Ülkemizdeki döküm sektörünün Avrupa’da en büyük ikinci, dünyada ise dokuzuncu büyük üretici olası, sektör açısından kolay elde edilen bir başarı değil” şeklinde konuştu. Bu başarının devam etmesi adına Sınırda Karbon Düzenlemesi’ne yönelik çalışmaların önem kazandığını ifade eden Efe, “Döküm sektörünün de Karbon Vergisi düzenlemesine tabi olacağını öngörüyoruz. Bu kapsamda birçok firmamız yatırımlarında odak noktasına sürdürülebilirliği aldı” açıklamalarında bulundu.

Verimlilik artışıyla kaynak elde edilebilir

Sürdürülebilirlik konusunun döküm sektörü özelinde de büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Günay Danışmanlık firma sahibi Yaylalı Günay, “Avrupa dökümhanelerinde kullanılan enerji miktarı ortalama 1700 kilovat/saat ton civarında. Bu rakam bizim dökümhanelerimizde biraz daha fazla bu kapsamda verimliliği artırma mecburiyetindeyiz” dedi.

Sınırda Karbon Vergisi başta olmak üzere sürdürülebilirlik konularına döküm sektörünün hazır olması gerektiğini kaydeden Günay, “Avrupa’nın 60 milyar Euro döküm ithalatı var. Dövme ithalatı ise 10 milyar Euro, 2026’dan sonra döküm sektörü de Sınırda Karbon uygulamalarına tabi tutulabilir” şeklinde konuştu. Verimliliği artırmanın sektör için öneminden de bahseden Yaylalı, “Teknoloji ve otomasyon uygulamalarının hayata geçmesiyle birlikte birçok firma yeşil dönüşüm için de gerekli finansmanı elde etme imkanını elde edecektir. Sonuç itibarı ile bu durum tüm sektörler için kaçınılmaz” diye konuştu.

Alüminyumun döküm dikey büyüme gösteriyor

Günay, döküm sektöründeki kapasitenin 4,2 milyon ton olduğuna işaret ederek, “Büyüyen bir sanayimiz var, yatırımları devam ediyor. Buna karşın yapı da değişiyor. Sifero dökümün toplam üretimdeki payı 10 yıl önce pik döküme nazaran daha az iken, 10 yıl sonra sifero dökümün payının artığını görüyoruz. Alüminyumda ise yüzde 120’lik bir artış var. 10 yıl önce yüzde toplam üretimde yüzde 10’larda pay alan alüminyum dökümün oranı yüzde 22’lere yükselmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Döküm Kongresi 2026’da İstanbul’da yapılacak

TÜDÖKSAD Akademi Danışmanı Seyfi Değirmenci, Ulusal Döküm Kongresi’nin ilkinin 2017 yılında Eskişehir’de gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Uluslararası Döküm Kongresi’nin 2026 yılında İstanbul’da yapılacağına işaret eden Değirmenci, “Bu kongreye en son 2004 yılında ev sahipliği yapmıştık. Ülkemize gelen katılımcılar kongreden oldukça memnun kalmıştı. 2026’da bu bir adım öteye taşımayı amaçlıyoruz” diye konuştu.