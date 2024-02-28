Dökümcüler Kadir Efe ile yola devam dedi

TÜDOKSAD’ın 24’üncü olağan genel kurulu gerçekleştirildi. 16 Şubat 2024’te geçekleşen kurulda tek aday olarak çıkan Kadir Efe, TÖDOKSAD’a ikince kez başkan seçildi.

Oy birliği ile seçilen Kadir Efe, TÜDOKSAD’ın yeni dönem faaliyet çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Efe, “Mevcut işlerimizin devamını sağlamakla beraber, 2026 Yılının son çeyreğinde planlanan Dünya Döküm Kongremizi, 2004 yılında gerçekleşen ve en iyi kongre seçilen Dünya Döküm Kongresi ile aynı kalitede gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Ayrıca TÜDÖKSAD – İMMİB iş birliğinde yeni bir Avrupa Birliği projesi geliştiriyoruz. Bu projemiz ile İspanya’dan, Polonya’dan ortaklarla lise çağındaki gençlerin sektöre ilgisini çekebilmek için dijital döküm eğitim platformu geliştirmek ve ilgili eğitim kurumlarında uygulamayı hedefliyoruz.” dedi.

Sektörü gençler için cazip kılmayı hedefliyor

TÜDÖKSAD Akademi bünyesinde, hassas döküm konusunda ilk kez iki günlük Avrupa Hassas Dökümcüler Birliğiyle birlikte seminer planladıklarını kaydeden Efe, “Sektörde yer alan genç arkadaşlarımızı sektöre daha hızlı kaynaşmasını sağlamak ve birbirleri arasında diyaloğu güçlendirebilmek adına ‘Gençlik Komitesi’ çatısı altında nasıl bir çalışma yapabileceğimiz konusunda ilerleyeceğiz.” şeklinde konuştu.