Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura tarihleri
Ankara TOKİ kura çekimi ile 18 bin 450 konutun sahibi belli olacak. Sosyal konut projesi kapsamında çok sayıda vatandaş TOKİ konutları için başvuru yaparken, TOKİ kura çekimi ile konut sahibi olacak vatandaşlar belirlenecek. Ocak ayında Ankara, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adana'da TOKİ sosyal konutları için kura çekimi yapılacak.
TOKİ kura çekimi tarihleri merak ediliyor. TOKİ sosyal konut seferberliği için 4. etap kuraları tamamlanırken, henüz kura çekimi yapılmayan iller için TOKİ kura çekimi tarihleri araştırılıyor.
İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında çok sayıda ilin kuraları gerçekleştirildi. Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkâri, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş, Tunceli, Bolu, Karaman, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Kayseri, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Konya, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun ve Tokat için TOKİ kura çekimi 4. etapta gerçekleştirilirken, Ankara, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adana için kura çekimi henüz yapılmadı.
TOKİ kura çekimi tarihleri
5. etap TOKİ kura çekimi 20 Aralık'ta başlarken, 13 Ocak 2023'e kadar devam edecek. 5. etap kura çekimlerinin bir kısmı geçtiğimiz süreçte yapılırken, henüz TOKİ kura çekimi yapılmayan illerin kura tarihleri şu şekilde:
- 2 - 12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut
- 2 - 5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut
- 6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut
- 7 - 8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut
- 10 - 13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut
TOKİ kuraları ne zaman tamamlanacak?
İlk etapla birlikte başlayan kura işlemlerinde 5. etaba gelinirken, 13 Ocak 2023'te 5. etap kuraları tamamlanacak. TOKİ sosyal konut kuralarının tamamı ise Mart 2023'te sona erecek ve konut ile iş yeri sahipleri belirlenmiş olacak.