Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura tarihleri

TOKİ kura çekimi tarihleri merak ediliyor. TOKİ sosyal konut seferberliği için 4. etap kuraları tamamlanırken, henüz kura çekimi yapılmayan iller için TOKİ kura çekimi tarihleri araştırılıyor.

İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında çok sayıda ilin kuraları gerçekleştirildi. Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkâri, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş, Tunceli, Bolu, Karaman, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Kayseri, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Konya, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun ve Tokat için TOKİ kura çekimi 4. etapta gerçekleştirilirken, Ankara, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adana için kura çekimi henüz yapılmadı.

TOKİ kura çekimi tarihleri

5. etap TOKİ kura çekimi 20 Aralık'ta başlarken, 13 Ocak 2023'e kadar devam edecek. 5. etap kura çekimlerinin bir kısmı geçtiğimiz süreçte yapılırken, henüz TOKİ kura çekimi yapılmayan illerin kura tarihleri şu şekilde:

2 - 12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

Ankara 18 bin 450 konut 2 - 5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

Hatay 5 bin 25 konut 6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

Osmaniye 1550 konut 7 - 8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut 10 - 13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

TOKİ kuraları ne zaman tamamlanacak?

İlk etapla birlikte başlayan kura işlemlerinde 5. etaba gelinirken, 13 Ocak 2023'te 5. etap kuraları tamamlanacak. TOKİ sosyal konut kuralarının tamamı ise Mart 2023'te sona erecek ve konut ile iş yeri sahipleri belirlenmiş olacak.