Ankara'da konut fiyat artışı Türkiye ortalamasının üzerinde!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2024 tarihli Konut Fiyat Endeksi verilerini yayınladı. Türkiye ortalamasında aylık bazda yüzde 2,0’lik değişim, yıllık bazda ise yüzde 29,4’lük değişim gerçekleşti.

Tüm maddi duran varlıkların değerlemesini yapan, gayrimenkul geliştirme ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunan Denge Değerleme’nin Genel Müdürü Yardımcısı Latif Aksoy, verilere yılı kapsayan bir pencereden bakıldığında konut fiyat endeksinde enflasyona göre reel bir düşüş olduğuna dikkat çekerken, “TCMB’nin açıkladığı Aralık 2024 Konut Fiyat Endeksi verileri, 2024 yılında konut fiyatlarındaki değişimin enflasyonun altında kaldığını, ülke ortalamasına göre konut fiyatlarında enflasyona göre reel olarak yaklaşık yüzde 10,4’lük bir erime olduğu gösteriyor. Ancak aylık değişime baktığımızda, son çeyrek boyunca süren, aylık enflasyon üzerindeki artış seyrinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu verilerle birlikte TÜİK’in aylık olarak yayınladığı aylık konut satış sayısı verilerini değerlendirdiğimizde, aynı dönemde satış sayılarında artışın devam ettiği, hatta son iki yılın zirvesinde olduğunu görüyoruz. Kredi faiz oranlarında başlayan düşüşün etkisiyle konuta olan talebin artmasını ve enflasyon üzerinde fiyat artışlarının devam etmesini öngörüyoruz.” dedi.

Fiyat artışında Doğu Anadolu ve Erzurum lider

Konut Fiyat Endeksi bölgesel olarak değerlendirildiğinde ise Doğu Anadolu illerinde ülke ortalamasının üzerinde seyreden fiyat değişiminin sürdüğüne vurgu yapan Aksoy, “Özellikle Erzurum ve çevresinde en yüksek fiyat artışının olduğunu gözlemliyoruz. Benzer tablo konut kira değişiminde de yaşanıyor; Erzurum en yüksek konut kira artışı ile ilk sırada yer alıyor. Bu durum, diğer bölgelerde yüksek artışların olduğu bir dönemde, Doğu Anadolu illerinde artışın sınırlı kalmasının bir sonucu. Doğu Anadolu illerinin diğer bölgelere göre konut fiyat artış hareketinde arayı kapatan bir sıçrama yaptığını söyleyebiliriz.” sözleriyle, TCMB Konut Fiyat Endeksi’nin bölgesel kırılımına dikkat çekti. Aksoy, sözlerine şöyle devam etti:

Antalya ve Muğla çevresinde reel düşüş sürüyor

“Doğu Anadolu’nun aksine, güney sahillerindeki illerde konut fiyat endeksinde reel olarak düşüş ülke ortalamasının üzerinde seyretmeye devam etmektedir. Bilindiği gibi özellikle Antalya ve Muğla bölgesinde artan talep ile son iki yılda ortalamanın çok üzerinde bir konut fiyat artışı kaydedilmişti. Bu illerde yılın ikinci yarısından itibaren belirgin olarak devam eden normallere dönme eğiliminin sürdüğünü söyleyebiliriz. Bu sürecin bir süre daha devam etmesini bekliyoruz.

Ankara’da konut fiyat artışı Türkiye ortalaması üzerinde

Son olarak üç büyük kente baktığımızda, yıllık değişimin Türkiye ortalamasına yakın olduğunu görülmektedir. İstanbul ve İzmir’de yıllık değişim sırasıyla %26,3 ve %25,2 olarak ülke ortalamasının biraz altında kalmıştır. Ankara’da ise bu oranın %34,4 ile Türkiye ortalaması üzerinde seyri devam etmektedir. Depremden sonra yaşanan talep artışının etkisi, İstanbul ve İzmir’e kıyasla başkentte yıl boyu konut fiyatlarının değişiminde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ancak İstanbul’da son iki aydır enflasyon üzerinde bir artış kaydedildiğini de gözlemliyoruz.