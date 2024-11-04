Beykoz, Şile, Çatalca... İstanbul'da arsa fiyatları uçtu

İstanbul'da emlak fiyatları ile birlikte arsa fiyatlarındaki artış eğrisi de devam ediyor. Çoğu büyükşehire göre İstanbul, halen en çok alım satım yapılan kentlerin başında gelirken, arsalara yoğun talep, beraberinde fiyatların katlanmasına da neden oluyor. Öyle ki, megakent sınırlarındaki arsa fiyatları son 4 yıl içinde yaklaşık 20 kat artmış durumda. Ekili arazilere olan ilginin azalması, vatandaşların arsaları konut amaçlı kullanımına yol açarken, imarı olan alanlardan bazıları, düğün, fotoğraf çekim platosu ya da mesire alanı olarak işletiliyor. Arsa değeri en çok artan ilçelerin başında ise Beykoz, Çatalca ve Şile geliyor.

"Arsa sahipleri talebi fırsata çevirmeye çalışıyor"

Beykoz'da arsa fiyatları, arz/talep dengesinin bozulmasıyla ciddi derecede artış gösterdi.

Haber Global'den Sibel Gülersöyler'in aktardığına göre Eva Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Yunus Takmaz, Beykoz Cumhuriyet Köyü’nü mercek altına alarak, arsa fiyat birim fiyatlarını araştırdı. Takmaz, yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “İmar planlarının devreye girmesi ve bölgede oluşan yüksek talep, fiyatların yükselmesine neden oldu. 2020 yılında, imar planları henüz yapılmamışken, arsa birim fiyatları 600-1.000 TL civarındaydı. Bugün ise konut imarlı olduğu söylenen arsaların birim fiyatları 12 bin TL ile 20 bin TL, tarlalar ise 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişiyor. İnternet ilanlarına baktığımızda, bölgede 30-35 adet arasında satılık arsa ilanı olduğunu görüyoruz. Bu da, arsa sahiplerinin bu yüksek talep ve fiyat artışını fırsata çevirmeye çalıştığını gösteriyor."

Tarım alanına ev

Bölgede imar planları doğrultusunda, pek çok alanın tarım alanı olarak planlandığını da sözlerine ekleyen Takmaz, “Ancak, bu alanlarda aktif tarım faaliyeti yapanların sayısı oldukça sınırlı. Dolayısıyla, tarım alanlarına olan talep de daha kısıtlı. Bu durumda, konut imarlı arsalara yatırım yapmak daha karlı. Öte yandan kiralık bağ-bahçe alanlarında fiyatlar son dönemde oldukça yükseldi. Bu alanlar, tarım alanı imarlı yerlerle birlikte kır düğünü, çay bahçesi, film platoları, çiftlikler, karavan parkları ve botanik bahçe gibi işletmeler tarafından da talep görüyor. Bu da fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Çatalca'ya havalimanı etkisi

Emlak Uzmanı Hakan Engineri ise Çatalca'daki arsa fiyatlarının son dönemde arz/talep dengesinin bozulması ile de ciddi artış gösterdiğine dikkat çekti. "Kuzey Marmara Yolu ve Yeni İstanbul Havalimanı etkisine dikkat çeken Engineri, şöyle konuştu: "Kanal İstanbul projesinin başlama beklentisi ve bölgede oluşan talep, fiyatların yükselmesine neden oldu. Ayrıca, tarım arazileri üzerine yapılan tiny house-bungalov yapılar ile kısa süreli konaklamalar yapılması da bölgeye olan talebi arttırıyor. Çatalca merkezde konut imarlı arsaların birim fiyatları 20-35 bin TL, çevresinde yer alan köylerde ise arsaların birim fiyatları 10-15 bin TL arasında değişiyor. Tarlaların fiyatları ise bulunduğu konuma göre ciddi farklar var. Çatalca'da tarla fiyatları 650 TL ile 14 bin TL arasında değişiyor."

İstanbul'a en yakın tatil bölgesi: Şile

Şile arsa fiyatları hakkında bilgi veren Emlak Uzmanı Rıdvan Doğan'ın tespitleri ise şunlar:

"2018 sonrası çalışmaları tamamlanan imar planları ile bölgede oluşan yüksek arz pandemi etkisi ile talebe dönüşüp fiyatların yükselmesine neden oldu. Güncel durumda bölgede villa tipi konut imarlı pazarlanan arsaların lokasyonlara göre birim fiyatları 10- 20 bin TL, tarlalar ise bulundukları konumlara göre 2-7 bin TL arasında. İnternet ilanlarına baktığımızda, bölgede 2 bine yakın satılık arsa ilanı olduğunu görüyoruz. Bu da, bölgede piyasanın hareketli olduğunu ve fiyatların yükselme eğiliminde olduğuna işaret ediyor."