Demir fiyatları haftaya düşüşle başladı

Demir cevheri, piyasaların Çin'deki önemli toplantı ve ABD seçimlerine odaklanmasıyla düştü.

Çin Ulusal Halk Kongresi (NPC) Daimî Komitesi 4-8 Kasım tarihleri arasında toplanacak ve gözler ekonomiyi canlandırmak için daha fazla teşvik önlemi alınıp alınmayacağına çevrilecek.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.38'de yüzde 0,78 düşüşle 766 yuan/ton (107,69 dolar) seviyesinden işlem gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge aralık ayı demir cevheri, yüzde 1,01 düşüşle 101,7 dolar/tona geriledi. Kontrat, seansın başlarında 101,25 dolar/ton ile 25 Ekim'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Analistler, talebin zayıfladığına dair işaretlerin çelik üretiminin temel bileşeninin fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,45 ve yüzde 1,29 düşüş kaydetti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi değer kaybetti. İnşaat demiri yüzde 1,09, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,95, filmaşin yüzde 0,49 düşerken, paslanmaz çelik yüzde 0,15 yükseldi.