OPEC+ üyelerinin gönüllü üretim kısıntısını uzatmaları petrol fiyatlarını yükseltti

ABD'li haber sitesi Axios, kimliği açıklanmayan iki İsrailli kaynağa dayandırdığı haberinde İsrail istihbaratının İran'ın birkaç gün içinde Irak'tan İsrail'e saldırmaya hazırlandığını öne sürmesi de fiyatlara destek verdi.

ICE'de vadeli Brent petrolü 1,08 dolar ya da yüzde 1,48 artışla 74,18 dolardan ve ABD Batı Teksas petrolü varil başına 1,10 dolar veya yüzde 1,58 artışla 70,60 dolardan işlem görüyor.

ING analistleri, "Ocak ayına kadar erteleme temelleri önemli ölçüde değiştirmese de, potansiyel olarak piyasanın OPEC + stratejisini yeniden düşünmek zorunda kalmasına neden oluyor. Erteleme, piyasada OPEC+'nın planlanan üretim artışına devam edeceği yönündeki beklentileri tersine çevird. Bu gecikmiş arz artışı, belki de grubun fiyatları destekleme konusunda birçok kişinin düşündüğünden daha istekli olduğu anlamına geliyor" dedi.

OPEC+, 2,2 milyon varillik kesintiyi önümüzdeki aylarda kademeli olarak gevşetmeye hazırlanırken, 3,66 milyon varillik üretim kesintisi de 2025 sonuna kadar yürürlükte kalacak.