  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. OPEC+ üyelerinin gönüllü üretim kısıntısını uzatmaları petrol fiyatlarını yükseltti
Takip Et

OPEC+ üyelerinin gönüllü üretim kısıntısını uzatmaları petrol fiyatlarını yükseltti

OPEC+'nın 8 üyesinin gönüllü olarak uyguladıkları günlük 2,2 milyon varillik üretim kısıntısını 1 ay uzattıklarının açıklanması petrol fiyatlarını yükseltti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
OPEC+ üyelerinin gönüllü üretim kısıntısını uzatmaları petrol fiyatlarını yükseltti
Takip Et

ABD'li haber sitesi Axios, kimliği açıklanmayan iki İsrailli kaynağa dayandırdığı haberinde İsrail istihbaratının İran'ın birkaç gün içinde Irak'tan İsrail'e saldırmaya hazırlandığını öne sürmesi de fiyatlara destek verdi.

ICE'de vadeli Brent petrolü 1,08 dolar ya da yüzde 1,48 artışla 74,18 dolardan ve ABD Batı Teksas petrolü varil başına 1,10 dolar veya yüzde 1,58 artışla 70,60 dolardan işlem görüyor.

ING analistleri, "Ocak ayına kadar erteleme temelleri önemli ölçüde değiştirmese de, potansiyel olarak piyasanın OPEC + stratejisini yeniden düşünmek zorunda kalmasına neden oluyor. Erteleme, piyasada OPEC+'nın planlanan üretim artışına devam edeceği yönündeki beklentileri tersine çevird. Bu gecikmiş arz artışı, belki de grubun fiyatları destekleme konusunda birçok kişinin düşündüğünden daha istekli olduğu anlamına geliyor" dedi.

OPEC+, 2,2 milyon varillik kesintiyi önümüzdeki aylarda kademeli olarak gevşetmeye hazırlanırken, 3,66 milyon varillik üretim kesintisi de 2025 sonuna kadar yürürlükte kalacak.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 4 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 4 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi

 

Emtia Haberleri
ABD'de sondaj kule sayısı iki haftadır değişmiyor
ABD'de sondaj kule sayısı iki haftadır değişmiyor
Petrolde jeopolitik gerginlikler etkili olmaya devam ediyor
Petrolde jeopolitik gerginlikler etkili olmaya devam ediyor
Bakır dolar desteğiyle yükseldi, haftalık kayıptan kaçamıyor
Bakır dolar desteğiyle yükseldi, haftalık kayıptan kaçamıyor
Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor
Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor
Bakır fiyatlarında Çin düşüşü
Bakır fiyatlarında Çin düşüşü
Altında rekor üstüne rekor; 2,800 dolar da aşıldı
Altında rekor üstüne rekor; 2,800 dolar da aşıldı