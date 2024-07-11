Emlak Konut GYO Genel Müdürlük görevine Yasir Yılmaz atandı.

Emlak Konut GYO'dan Genel Müdürlük görevine Yasir Yılmaz atanması hakkında KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Erdem'in emekli olmasından dolayı, 09.07.2024 tarihli dilekçesi ile hem Genel Müdürlük hem de Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır." denildi.

Açıklamada, yönetim kurulu 09.07.2024 tarihli ilgili kararlarıyla; Genel Müdürlük görevine Yasir Yılmaz'ın atanmasına, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK'nun 363. maddesi 1. fıkrası gereği, Hakan Gedikli'nin ilk genel kurul toplantısının tasvibine sunulmak üzere atanmasına, Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi aralarında yaptığı yeni görev dağılımı ile Hakan Gedikli'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev almasına, karar verildiği kaydedildi.