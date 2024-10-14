Sektör temsilcilerinin 2025 tahminleri korkuttu! Kira 100 bin TL'ye çıkabilir mi?

Büyükşehirlerde kira artışlarının önüne geçilemiyor. Gayrimenkul uzmanları konut arzının artırılması gerektiğini belirtirken artan inşaat maliyetleri yeni konut üretimini zorlaştırıyor. Yüksek faizler de krediyle konut almanın önünde engel oluşturuyor.

Vatandaş yüksek kira ya da yüksek banka faizi ödemekle karşı karşıya kaldı. Son dönemde konut kredisinde faizlerin düşebileceği yönünde haberler artarken Haber Global Web Özel'e açıklama yapan gayrimenkul uzmanları hem kiralarda 2025 tahminlerini hem de kredili konut kampanyalarıyla ilgili gelişmeleri anlattı.

"150 bin lira bile olabilir"

Gayrimenkul uzmanı Rıdvan Akgün, Türkiye'nin son enflasyon verilerine göre yüksek kira artışlarının kapıda olduğunu belirterek şunları söyledi: "Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin merkezi semtlerinde yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Fiyatlarda şimdiden 100 bin liraya kadar çıkışlar görüyoruz. 2025 yılında enflasyonda artış hız kesmezse bu rakamların çok daha yukarılara çıktığını göreceğiz. Enflasyon yüzde 50 artarsa 100 bin olan dairelerin fiyatlarının 150 bin olacağını göreceğiz."

"Şimdiden önlem almaya çalışıyorlar"

Konut konusunda önümüzde kara bir tablo olduğunu belirten Akgün şu değerlendirmeleri yaptı: "Bununla birlikte kredi faizlerindeki yükseklik nedeniyle vatandaş konut alımında olumsuz bir tabloyla karşı karşıya. İnşaat maliyetlerinin yüksekliği konut sahibi olmanın önünde bir engel olarak duruyor. Şimdi bu tablo içinde konut kredilerinde faizlerin düşmesi gündemde. Bu düşüş gerçekleştiğinde konuta hücum başlayacak. Konut fiyatlarının yüzde 100 artacağını söyleyebilirim. Bugün 3-4 milyon TL'ye konut bulunabilirken, faizleri bekleyen mülk sahipleri ya da konut ticareti yapanlar fiyatlarını artıracaklar. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi fahiş fiyatlara karşı 100 bin TL'ye varan cezalar verilebileceğini açıkladı. Şimdiden önlem almaya çalışıyorlar."

"Faizde kalmak hata"

Akgün düşük kredi kampanyalarıyla ilgili, "Ellerindeki mevduatı bankalardaki yüksek faize bakarak değerlendirmeye çalışanlar en büyük hatayı yapıyorlar. Şimdiki koşullarda merkezi bir konumda olsun olmasın vatandaşın gayrimenkul edinimine yönelmesi gerekiyor. Kredi faizleri çok yüksek ama elverişli koşullar gündeme geldiğinde paralarını hemen konuta yatırsınlar. Çünkü konut önümüzdeki 9 aylık dönemde çok daha fazla kazandıracak gibi görünüyor" dedi.

70-80 bin lira kira!

Mevcut kiralar ve 2025 tahminleri konusunda Haber Global Web Özel'e bilgi veren Beşiktaş Emlak, şu anda Beşiktaş bölgesinde yeni yapılmış ya da yeni sayılabilecek apartmanlarda 2+1 dairelerin 65-70 bin TL dolayında kiraya verildiğini söyledi. Beşiktaş ilçesinde 3+1 daire sayısının az olduğu, var olanların da 70-80 bin aralığında kiralandığı belirtilirken 2025'te ise yeni daire fiyatlarının 90-100 bin civarına çıkacağı ifade edildi.

Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ABN Emlak yetkilisi Bülent Altıparmak ise şu anda semtin merkezi yerlerinde yeni yapılmış depreme dayanıklı 1+1, 2-1 dairelerin 50-70 bin aralığında olduğunu söyledi. 2025 ile ilgili öngörülerini paylaşan Bülent Altıparmak "Kira fiyatlarında artış hızının düşeceğini düşünüyorum. Bu yıl kirada enflasyon yüzde 63 olarak hesaplandı. Önümüzdeki yıl bu oranın yüzde 35 olması bekleniyor. Şimdiki fiyatların üzerine bu rakam eklenebilir. Ancak yeni kiralamalarda önden yükleme yapılacağı için fiyatlar daha yüksek olacaktır" dedi.