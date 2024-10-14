Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'la ilgili 'kriz' iddialarını yanıtladı

Yerel seçimlerde CHP'nin Etimesgut Belediyesi için Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermesi, İYİ Parti’den geçtiğimiz günlerde istifa eden Mesut Özaslan'ı aday yapmak isteyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tepkisine yol açmıştı. Bu durumun, ikili arasında gerginliğe neden olduğu iddia edilmişti.

Krizin sebebi

T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Belediye Meclisi, ağustos ayı sonunda, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın eski danışmanın da olduğu Etimesgut Belediyespor'un yeni yönetiminden kulübün belediyeye devrini istedi. Yönetim de kulübü devretmek için, göreve geldikten sonra 1 ayda harcadıkları öne sürülen 75 milyon lira ödenmesini isteyince belediyenin kulübe sağladığı tüm imkânlar geri çekildi.

"Öyle bir gerginlik hiç olmadı"

Yaşanan krizin ardından, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş'la aralarında, 31 Mart seçimlerinde aday gösterilmesiyle başlayan bir gerginlik olduğuna dair iddialara cevap verdi. Beşikçioğlu, "Öyle bir gerginlik hiç olmadı, olmaz da olmayacaktır da. Mansur Yavaş, Ankara'nın abisidir, bizim abimizdir, abi ne derse kardeş onu yapar" dedi.