Kredi kartından kesinti tarihi belli oldu: Kart iptal edilirse savunma payı iade edilecek mi?

Limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerinden kesilecek 750 liralık Savunma Sanayi Fonu kesintisi, her yıl ocak ayının 5’inci gününde hesaplara yansıtılacak. Peki kredi kartı iptal edilirse Savunma Sanayi Fonu ücreti iade edilecek mi? Kart iptal edilse de pay iadesi yapılmayacak.

Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek olan torba yasa teklifi ile Savunma Sanayi Fonu’na gelir sağlamak amacıyla limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartlarından her bir kart başına yıllık 750 lira kesinti yapılacak.

Kesinti ne zaman yapılacak?

Torba yasa teklifine göre: 750 liralık kesinti, kredi kartı çıkaran kuruluşlar tarafından her yılın ocak ayının 5’inci günü itibarıyla kart hamilinin hesabına yansıtılacak. İlgili dönem hesap ekstresinde gösterilecek. Kart hamilinden tahsil edilen tutar, tahsilatı izleyen ayda verilmesi gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesi ile beyan edilecek. Bu verginin ödeme süresi içerisinde ödenecek.

Ek kartlardan kesinti yapılacak mı?

Ek kartlar ve fiziki olmayan kartlardan pay alınmayacak.

Kredi kartı iptal edilirse ücret iade edilecek mi?

Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kartların hamillerinden her bir kart başına yıllık alınan 750 liralık kesinti, kart iptal edilse de iade edilmeyecek.

Kartın yıl içinde herhangi bir sebeple yenilenmesi halinde ise ilgili yıl için kesinti yapılmışsa ayrıca bir kesinti daha yapılmayacak.

Yeniden Değerleme Oranı'nda artacak

Torba teklifle getirilen kesintiler her yıl Yeniden Değerleme Oranı'nda artırılacak.