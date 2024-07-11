Tasarruf paketi kapsamında 706 araç satışa çıkacak

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda dün tasarruf tedbirlerini içeren yasa teklifi görüşüldü. Kamudaki araçların Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışını düzenleyen maddeye yönelik milletvekillerinin sorusunu yanıtlayan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, ihtiyaç fazlası ekonomik ömrünü tamamlamış tüm araçların düzenleme kapsamında olduğunu söyledi. Kırkpınar, bugün itibarıyla 706 aracın satışa konu olduğunu ifade etti.

Satış için yapılacak giderler Özelleştirme Fonu’ndan karşılanacak

Kırkpınar, kamu kuruluşları tarafından mevcut taşıtlara ilişkin analiz çalışmasının sürdüğünü dile getirerek, teklifin yasalaşmasıyla birlikte rakamın netleşeceğini ifade etti.

Yasa teklifinde yer alan düzenlemeye göre; kamudaki her türlü taşıtın satılması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na yetki veriliyor. Satışlar, Özelleştirme Yasası ile Devlet İhale Yasası’ndan muaf olacak. Satış için yapılacak giderler Özelleştirme Fonu’ndan karşılanacak. Elde edilen gelir genel bütçeye veya ilgili kamu kurum ve kuruluşu bütçelerine aktarılacak.