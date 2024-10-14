Miami değil İzmir! 530 milyon liraya lüks malikane!

İzmir’in Seferihisar ilçesindeki Sığacık beldesinde bulunan lüks malikane, 530 milyon TL’lik fiyatıyla dikkat çekiyor. Emlak platformu sahibinden.com’da satışa sunulan bu malikanenin fiyatına, tanesi 5 milyon TL’den İzmir’de 106 daire alınabiliyor

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Sığacık'ta satışa sunulan malikanenin fiyatı dudak uçuklatıyor. 530 milyon liraya satışa sunulan malikane, yüksek güvenlikli bir kompleks içinde yer alıyor ve tüm odalarından açık deniz manzarası sunuyor. Özel tasarım iç mimari ile inşa edilen villa, iki katlı yapısıyla dikkat çekiyor. Zemin katta geniş bir salon, yemek odası, kapalı mutfak ve misafir yatak odası gibi alanlar yer alıyor.

Evin özellikleri neler?

Ayrıca Türk hamamı, dinlenme odası ve sinema odası gibi lüks özellikler mevcut. Malikanenin ikinci katında ebeveyn yatak odası, çalışma ofisi ve ek yatak odaları yer alıyor. Tüm alanlar kaliteli iç mobilyalar ve beyaz eşyalarla donatılmış durumda. Akıllı ev yönetim sistemi, VRV klima, yerden ısıtma sistemi ve jeneratör gibi modern olanaklar da bulunuyor. Dış özellikler arasında özel yüzme havuzu, spor salonu, tenis kortu ve 7/24 güvenlik hizmetleri yer alıyor. Malikane, hem lüks hem de konfor arayanlar için bir yaşam alanı sunuyor.

Kaç altına alınabilir?

2 bin 367 metrekare brüt ve 2 bin metrekare net alana sahip olan malikane, denize sıfır konumuyla dikkat çekiyor. Evin satışından emlak şirketinin yaklaşık 11 milyon TL komisyon alacağı tahmin ediliyor. Bu fiyatla, Çeşme'de 22 villa veya Seferihisar'da 50'den fazla villa satın almak mümkün. Ayrıca, bu maliyetle 106 bin çeyrek altın veya 26 bin 500 tam altın alınabilir. İzmir'de ise tanesi 5 milyon liradan 106 daire almak mümkün.