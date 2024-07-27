Ev fiyatları hangi ülkede daha çok yükseldi? ABD mi, Türkiye mi?

Pandemi sonrası enflasyondaki yükseliş, ABD’de yükselen faizler tüm dünya ekonomisini etkilerken, Türkiye’de de görülen negatif ayrışmayla ev fiyatlarındaki yükseliş, barınma tartışmalarını da beraberinde getirdi.

ABD’de pandemi ve sonrası dönemde görülen enflasyonist ortam ev fiyatlarında yükselişe neden oldu.

Türkiye’deyse aynı dönemde yabancıya vatandaşlık, kurlardaki artış, faiz indirimlerinin de getirdiği süreçler bunlara eklenince ev fiyatlarındaki yükselişi ivmelendirmişti.

İki ülkede son yıllarda yapılan ev fiyatları karşılaştırmasına bir de merkez bankalarının konut fiyat verilerini ekledik.

TCMB’nin konut birim fiyatları üzerinden metrekare fiyatlarını, Fed’in istatistik sistemi FRED üzerinden de ABD’de satılan evlerin ortalama fiyatları çeyreklik dönemlerle alındığında, 100 metrekarelik bir evin fiyatındaki değişim ortaya çıktı.

Merkez bankalarının konut fiyatları verileri

ABD'de veriler 1965 yılına dek gidiyor ve 3'er aylık, 6 aylık ve yıllık dönemler halinde sunuluyor.

Türkiye'de Merkez Bankası'nın konut fiyat verileri 2010 yılından itibaren görülürken, aylık periyodlarda yayınlanıyor. ABD'ye uyumlu olması için çeyreklik veriler grafikte görülüyor.

ABD ve Türkiye'de ev fiyatları nasıl değişti?

2024 yılı ikinci çeyreği itibarıyla ABD’de ortalama bir ev 412 bin 300 dolar olurken, Türkiye’de konut birim fiyatı TL bazında 33 bin 459,9 TL ve dolar bazında da 1034 dolar oluyor. 100 metrekare evde de fiyat 103 bin 414 dolar oluyor.

Son 1 yılda ABD’de ev fiyatları yüzde 1,48 oranında gerilemiş görünürken, Türkiye’de TL bazında yüzde 36 arttı. Ancak dolar bazında yüzde 13 geriledi.

Son 5 yıldaki değişimlerde 2019 yılı ikinci çeyreğiyle fiyatlar karşılaştırıldığında da ABD’de fiyatlar yüzde 27,84 oranında yükselmiş görünüyor. Türkiye’de aynı dönemde TL bazında yüzde 1.115, dolar bazında da yükseliş yüzde 121 oldu.

TL bazında ev fiyatları yükselişi "çok yüksek" oldu

2010 yılından bu yana konut fiyatlarındaki değişim yine TL bazında ilgi çekti.

ABD’de yüzde 87,84 oranında yükselen ev fiyatları, Türkiye’de dolar bazında yüzde 62,86 oranında yükselmiş görülüyor. Ancak TL bazında yüzde 3.334 oranında bir yükseliş göze çarpıyor.