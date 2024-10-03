İngiltere’de konut piyasası hareketlendi

Zoopla tarafından yayınlanan bir rapora göre, ortalama mortgage oranlarının son 15 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle İngiltere'deki konut satışları eylül ayında yıllık bazda artış gösterdi.

İngiltere'de konut fiyatları enflasyonu yüzde 1'in altında kalmasına rağmen, düşük oranların satış faaliyetlerinin tüm temel ölçütlerinde çift haneli büyümeyi desteklediği belirtildi.

Ajansın konut fiyat endeksi verilerine göre, İngiltere'de üzerinde anlaşmaya varılan satışların sayısı 22 Eylül'e kadarki dört haftada bir yıl öncesine göre yüzde 25 arttı; zira son iki yılda taşınma kararı almaktan kaçınan hane halkları piyasaya geri döndü. Bu dönemde satılık ev sayısı yüzde 12 oranında arttı.

Zoopla, İngiltere bütçesinde ay sonunda yapılacak olası vergi değişikliklerine ilişkin spekülasyonların arzdaki büyümeyi destekleyebileceğini söyledi.

Ajans, artan satış faaliyetlerinin mütevazı fiyat artışlarını desteklediğini ancak ev değerlerinde önemli bir ivmeye neden olmadığını söyledi.

İngiltere'de ortalama konut fiyatı ağustos ayında yüzde 0,7 artarak 267.100 sterline (354.335 dolar) yükseldi. İngiltere'nin güneybatı, güneydoğu ve doğusunda fiyatların bir yıl öncesine göre daha düşük olduğu, diğer tüm bölgelerde büyüme yaşandığı ve fiyat artışının önümüzdeki aylarda artacağı belirtildi.

Zoopla, “Görünüm bir yıl öncesine göre daha olumlu, ancak satıcıların zamanında bir satış konusunda anlaşmaya varmak konusunda ciddilerse fiyatlandırma konusundaki beklentilerini yönetmeleri gerekiyor” dedi.