Emlak sektörü, 17. Gayrimenkul Projeleri Yatırım Fuarı ve Zirvesi'nde buluşuyor

“17. Gayrimenkul Projeleri Yatırım Fuarı ve Zirvesi”, Türkiye’ de konut sahibi olmak isteyen yabancı alıcıların yanı sıra yurtdışında ev almak isteyen Türkler’ e de sayısız seçeneği bir arada sunuyor.

Fuarın emlak sektörüne canlılık getirmesi bekleniyor

Körfez ülkeleri, KKTC, İran-Irak-Katar-Kuveyt-Afganistan-Kazakistan-Pakistan-BAE- Rusya-Ukrayna-Dubai- Montenegro-İngiltere-Çin ve Yunanistan’dan gelecek yatırımcı ve acentelerin son günlerde konjonktür gereği durgunluk yaşayan sektöre gözle görülür bir canlılık getirmesi bekleniyor.

Fuar kapsamında “Gayrimenkul Zirvesi” düzenleniyor

Modaratörlüğünü CNBC’ den Şafak Tükle’ nin yapacağı zirvenin konuk konuşmacıları, As Yapı Yön. Krl.Bşk Haluk Sert, Dekar Yapı Yön. Krl. Bşk. Salih Kuzu, İTO Gayrimenkul Sektör Bşk. Hakan Akdoğan, TEBD Yurt Dışı İlişkiler Bşk. İsmail Altın olacak.

Zirveye yurt dışından ağırlıklı Rusya, İran ve Körfez ülkelerinden gelecek buyer, broker, yatırımcı ve emlakçılardan oluşan toplam 150 kişi katılacak.

Fuar, yurtdışında ev sahibi olmak isteyenler için bulunmaz fırsatlar sunuyor

Fuar ziyaretçileri, Yunanistan, Portekiz, İspanya, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinden ve toplam14 ülkeden 150 Buyer-Broker ile B2B görüşme yapma olanağı bulacak. Ayrıca acenteler, o ülkelerde ev satın alınması yanı sıra, “Golden Visa”, oturum ve vatandaşlık hakları gibi konularda da alıcıları bilgilendirecekler.

Fuara önemli firmalar katılıyor

Fuara aralarında, Invest Greece Kostas Arslanoğlu, Investist,Freya Gayrimenkul, Aura City Göktürk, MS Homes, Novo Şirketler Grubu, Next Sales LLC, OIKOS Property Developments, Fırat ConstructionYapı A.Ş. gibi firmaların yeni projelerin tanıtımı yapılacak.

Fuar kapsamında “Gayrimenkul Zirvesi” düzenleniyor

Modaratörlüğünü CNBC’ den Şafak Tükle’ nin yapacağı zirvenin konuk konuşmacıları, As Yapı Yön.Krl.Bşk Haluk Sert, Dekar Yapı Yön. Krl. Bşk.Salih Kuzu, İTO Gayrimenkul Sektör Bşk. Hakan Akdoğan, TEBD Yurt Dışı İlişkiler Bşk. İsmail Altın olacak.

Zirveye yurt dışından ağırlıklı Rusya, İran ve Körfez ülkelerinden gelecek buyer, broker, yatırımcı ve emlakçılardan oluşan toplam 150 kişi katılacak.

Projelerde fuara özel indirimler uygulanıyor

Fuara özel % 6 indirim uygulanacak olan etkinliği, 15 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.