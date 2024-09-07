Kira süreleri kısalırken, evini satmak isteyenler daha uzun bekliyor

Sahibinden ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırma Merkezi’nin (BETAM) birlikte hazırladığı “sahibindex Kiralık Konut Piyasası Görünümü: Ağustos 2024” raporunda Türkiye’de konut piyasasının arz ve talepleri inceleniyor.

Raporda, temmuz ayında ilan sayılarındaki değişim satılık evlerin daha uzun sürede satılırken, kiralık evlerin ise ilanda kalma süresinin kısaldığı görüldü.

Türkiye genelinde konut arzı ve satılan konut sayısında artış

sahibinden sitesinde Türkiye’de satılık ilanların ne kadarının satıldığını gösteren satılan konut sayısının satılık ilan sayısına oranı temmuzda önceki aya göre arttı. Bu oranın yükselmesi ilan başına ilginin arttığı anlamına gelirken, Temmuz 2024’te bu 1,3 puan artışla yüzde 4,6 oldu.

Satılan konut sayısının toplam satılık ilan sayısına oranındaki aylık değişimlerin arka planına bakıldığında hem satılık ilan sayısının hem de satılan konut sayısının arttığı görüldü. Temmuz 2024’te önceki aya göre satılık ilan sayısı yüzde 5,6, satılan konut sayısı ise yüzde 47,7 oranında arttı.

Üç büyükşehirde satılan konut sayısının satılık ilan sayısına oranında artış

Satılan konutların toplam satılık ilan sayısına oranı önceki aya göre İstanbul’da 1,1 puan, Ankara’da 1,2 puan, İzmir’de ise 0,7 puan artış gösterdi. Temmuz verilerine göre satılan konutların toplam satılık ilan sayısına oranı İstanbul’da yüzde 3,9, Ankara’da yüzde 4,3, İzmir’de ise yüzde 3,2 oldu.

Satılık konutların kapatılan ilan yaşı ülke genelinde uzadı

Satılık konut kapatılan ilan yaşı, ilgili ayda kullanıcı tarafından kapatılan satılık konut ilanlarının yayında kalma sürelerini toplayarak o ay kullanıcı tarafından kapatılan tekil ilan sayısına bölüyor ve bir ilanın ortalama kaç gün yayında kaldığını gösteriyor.

Satılık konut kapatılan ilan yaşı, satılmak istenen konutların ne kadar kolay ya da zor satıldığını gösterirken, bu göstergenin artması konutların daha uzun süre ilanda kaldıklarını ve daha zor ya da yavaş satıldıklarına işaret ediyor. Tersi durumda da konutlar daha kolay ya da hızlı satılabiliyor.

Kapatılan ilan yaşı hazirana kıyasla İstanbul’da değişmezken, ülke genelinde 1,2 gün, Ankara’da 5,1 gün, İzmir’de ise 5,5 gün uzadı. Son verilere göre kapatılan ilan yaşı ülke genelinde 70,5, İstanbul’da 77,8 gün, Ankara’da 56,1 gün ve İzmir’de 86,4 gün oldu.

Türkiye genelinde hem kiralık ilan sayısı hem de kiralanan konut sayısı arttı

Kiralık ilanların ne kadarının kiralandığını gösteren, kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı, 2023’ün ikinci yarısında düşüşe geçerken, 2024 başından beri sınırlı artışlar gösterdi.

Kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 1,7 puan artarak yüzde 17,5 oldu. Temmuzda kiralık konut adedi yüzde 14,8, kiralanan konut adedi ise yüzde 26,2 arttı.

Kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı üç büyükşehirde de arttı

Kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı üç büyükşehirde de arttı. Bu oran hazirandan temmuza İstanbul’da 2,7 puan, Ankara’da 2,3 puan, İzmir’de ise 1,7 puan artarken, kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı İstanbul'da yüzde 18,5, Ankara’da yüzde 22,1, İzmir'de ise yüzde 14,9 oldu.

Kiralık ilan yaşı kısalıyor

Kiralık konut kapatılan ilan yaşı, ilgili ayda kullanıcı tarafından kapatılan kiralık konut ilanlarının yayında kalma sürelerini toplayarak o ay kullanıcı tarafından kapatılan tekil ilan sayısına bölüyor. Bu oran, bir ilanın ortalama kaç gün yayında kaldığını gösteriyor. Kiralık konut kapatılan ilan yaşı, kiralanmak istenen konutların ne kadar kolay ya da zor kiralandığının bir diğer ölçütü olarak görülüyor. Bu göstergenin artması konutların daha uzun süre ilanda kaldıklarını ve daha zor ya da yavaş kiralandıklarına işaret ederken, tersi durumda da konutların daha kolay ya da hızlı kiralandıklarını gösteriyor.

Kiralık konut kapatılan ilan yaşı ülke genelinde ve üç büyük ilde azaldı. İlan yaşı geçen aya göre ülke genelinde 2,4 gün azalarak 17,9 gün olurken, İstanbul’da 1,8 gün azalışla 19,3 gün, Ankara’da 2,5 gün azalışla 14,5 gün, İzmir’de ise 2,9 gün azalışla 23,4 gün oldu.