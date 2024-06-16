KKTC'den İsrail işgaline karşı kritik karar: Kısıtlama getirildi

Son zamanlarda jeopolitik gelişmeler ve bölgesel dinamikler nedeniyle uluslararası ilgi odağı haline gelen KKTC, doğal kaynakları ve gelişen altyapısıyla gayrimenkul yatırımcılarını kendine çekiyor. Dünyaca ünlü Forbes dergisinin yatırım adresi olarak işaret ettiği KKTC, pound bazında kira getirisi ve 10 yıldan kısa sürede yatırım geri dönüş hızı ile yerli ve yabancı alıcıların dikkatini çekiyor. Bununla beraber son bir yılda, başta İsrail olmak üzere, Rusya, Ukrayna ve İran gibi ülke vatandaşlarına satılan binlerce arsa ve konut, çeşitli tartışmalara sebep oldu. Bunun üzerine KKTC hükûmeti yabancıya mülk satışında kuralları değiştirdi.

T.C. vatandaşlarına istisnalar tanındı

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile yabancılara yapılan satışlara sınır ve şartlar getirildi. Değişikliğe göre, yabancı uyruklular KKTC’den sadece bir apartman dairesi veya konut alabilecek. Ayrıca müstakil ev alımlarındaki arazi sınırı 2,5 dönüme düşürüldü. Öte yandan yabancıların yatırım yapmak için alınan arazilerde minimum miktar 20 milyon avroya çıkarıldı. Yeni düzenlemeyle artık satışlar avukatlık bürolarında değil tapuda yapılacak; kat irtifakı kurulmadan satış yapılamayacak ve yediemin süreci de ortadan kalkacak. Yapılacak olan düzenlemeyle T.C. vatandaşlarına da istisnalar tanındı. Normal şartlarda bir konut alabilen T.C. vatandaşları için bu sınır üçe yükseltildi. Bu düzenlemeyle KKTC’de konut fi yatlarının inmesi, yerli halkın yeniden konut alabilir hâle gelmesi bekleniyor.

Yabancıların kayıtsız taşınmazları kayıt altına alınacak

KKTC Cumhuriyet Meclisinde kabul edilen yasa ile yabancıların yatırım amaçlı arazi alımı konusunda da değişikliğe gidildi. Daha önce 3 milyon avro yatırımla 60 dönüm arazi alabilen yabancılar için arazi genişliği aynı kalırken yatırım miktarı 20 milyon avroya çıkarıldı. Daha önce şart koşulan 3 milyon avroluk yatırımın niteliğine bakılmazken, yeni kanundaki 20 milyon avroluk yatırımın içinde sanayi, eğitim veya sağlık alanında olması mecburiyeti getirilerek iki yıl içinde bu yatırımları yapmadığı tespit edilenlerin ellerinden arazilerin alınacağı yer aldı.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yabancıların kayıtsız taşınmazlarına da kayıt altına alınma mecburiyeti getirildi. Buna göre yabancılar ellerinde bulunan fazla arazi ve mülkleri iki yıl içerisinde satmak ve sözleşmelerini altı ay içerisinde Tapu Dairesine bildirmek mecburiyetinde olacak.

Yeni kanun ile yabancılara sınır getirildi

Stratejik açıdan yabancıya konut satışını riskli gören KKTC yönetimi, Türk vatandaşlarına ise yatırım artırma imkânı tanıdı. Daha önce bir olan konut alım sınırı üçe yükseltildi. Konuyla ilgili KKTC’deki emlak sektörü temsilcileri “Yabancı alıcılar son üç yıldır bölgeden arsa ve konut topluyor. Ancak Türk vatandaşları bir konut alabiliyordu. Şimdi yeni kanun ile yabancılara sınır getirildi, Türk vatandaşlarına ise üç konut alma imkânı tanındı. Yabancıların ilgisi sebebiyle fi yatlarda ciddi artışlar olmuştu. Bu sebeple kendi halkımız konuta ulaşımda zorlanıyordu. Şimdi fiyatların daha ulaşılabilir olacağı bir döneme giriyoruz” açıklamasında bulundu.