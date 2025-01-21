Mars Gayrimenkul CEO’su Hakan Bucak: Konut talebi artarak devam edecek

Bu yıl konuta talebi belirleyecek en önemli unsurun faiz oranları olduğunu belirten Bucak, “⁠Birinci el konutlara olan talep artışı, 2026 için önemli bir işaret fişeği. İkinci elde modern ve çağa uygun konut bulma sorunu birinci el satışlarını tetiklemeye başladı. Bu anlamda Birinci el konutlar için yeni kampanyalar, toplam satıştaki payın 2 kat artmasını sağlar.” ifadelerini kullandı.

"Yabancı konut alıcısına bürokratik olarak süreçlerde birçok engel getirilmesi satışları engelledi"

Yabancıya konut satışına ilişkin rakamları da değerlendiren Hakan Bucak, “Bir diğer husus da yabancıya satış konusu… ⁠Yabancıya satışın bu kadar düşmesi kamunun bilgisi ve kontrolü dahilinde gerçekleşti. Yabancı konut alıcısına bürokratik olarak süreçlerde birçok engel getirildi. Bu da satışları etkiledi. Bir başka deyişle, “Yabancı almak istedi. Ancak biz ülke olarak satmak istemedik.”