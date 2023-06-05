Türkler, konut yatırımında Londra pazarına yöneldi

Leyla İLHAN (LONDRA)

Türkiye’de gayrimenkulde hızla artan fiyatlar ve uzayan geri dönüş süreleri konut yatırımcısını Londra pazarına yönlendirdi. Eğitim olanaklarının etkisiyle de Londra’da konut alımı tercih edilirken, 3,9 milyon konutla toplam piyasa değeri 1,9 trilyon sterline ulaşan kentte, Türklerin alımları son yıllarda yüzde 30-50 oranında artış gösterdi.

Türkler, Hong Kong ve Çinlilerin ardından en fazla alım yapanlar arasında 3’üncü sırada yer alırken, ortalama alımları 425 bin pound seviyesinde. Londra pazarının en büyük konut geliştirici olan Barratt London’un Barratt Developments PLC’nin iştiraki olarak faaliyet gösterdiğini söyleyen Barratt Developments Bölge Genel Müdürü Gary Ennis, her yıl 2 bin tanesi Londra’da olmak üzere ülke genelinde 5 bin yeni konut geliştirdiklerini söyledi.



Yatırımların yüzde 90’ı Londra’ya

Tamamen öz kaynak kullanımı yapan şirketlerinin, kredi almadan varlığını devam ettirdiğini kaydeden Ennis, Türklerin Londra ağırlıklı artan alımlarına dikkat çekti. İngiltere’de gayrimenkul yatırımı açısından Barratt London’a en büyük talep Hong Kong, ABD, Çin ve Hindistan'dan geldiğini belirten Gary Ennis, “Türk alıcıların ilgisi ise son yıllarda yüzde 30-50 oranında arttı. Türkler Hong Kong ve Çin’in ardından 3’üncü sırada. Türk yatırımcılar özellikle İngiltere gayrimenkul piyasasındaki en iyi yatırım fırsatlarını ve en uygun geri ödeme koşullarına sahip konutları bulmak konusunda son derece tecrübeli” diye konuştu.

Alımların yüzde 70’ inin yatırım yani kiralama, yüzde 30’unun kendileri ya da çocuklar için olduğunu söyleyen Ennis, Türklerin yüzde 90 oranında başkent Londra’yı tercih ettiğini belirtti. Ennis, “Ayrıca Manchester, Liverpool gibi şehirler de tercih edilenler arasında. Ancak Türkler; Londra'nın güvenilir bir yatırım piyasası olması, şehrin kentsel dönüşüm alanlarında konut fiyatlarının düşük, sermaye artışı ve kira getirisinin yüksek olması gibi nedenlerle Londra’yı cazip bir konum olarak görüyorlar” diye konuştu.

Türkler Kuzey Londra’da ağırlıkta

Ayrıca eğitim amaçlı İngiltere’de yaşama ihtiyacının da ön plana çıktığını ifade eden Ennis, “Dünyanın en iyi üniversitelerine ve eğitim kurumlarına ev sahipliği yapan Londra’da ev sahibi olmak finansal açıdan sıkça tercih ediliyor. Şehir merkezindeki kiraların pahalı, konutların standartların altında olması gibi etkenlerden dolayı, özellikle Kuzey Londra'nın bazı bölgeleri Türk yatırımcılar ve yabancı uyruklu vatandaşlar tarafından yıllardır popüler bir merkez olma özelliğini koruyor” dedi.

En fazla satış yapan elemanı seçildi

Unique London adıyla kurduğu şirketle Barratt London adına Türklere Londra’da ev satışı yapan Arzu Uygun, 2022 yılında şirketin en fazla satış yapan acentesi seçildi. Uygun, aynı zamanda bir kişiye birden fazla ev satmasıyla da öne çıktı.



Banliyöler yükseliyor

Londra'da alım için son yıllarda gelişme kaydeden banliyö alanlarına işaret eden Barratt London Uluslararası Satış ve Pazarlama Direktörü Stuart Leslie, “Londra emlak piyasası son 20 yılda büyük ölçüde değişti. Özellikle 2012 Yaz Olimpiyatları’yla birlikte Doğu Londra'da geniş çaplı bir inşaat ve dönüşüm süreci başladı. Ayrıca bölgede önemli bir nüfus artışı yaşandı. Londra'nın önümüzdeki 20-25 yıl içinde nasıl gelişeceğine dair kapsayıcı bir çerçeve sunan Londra Planı’nın şehrin gelişimi üzerinde önemli bir etkisi oldu. Mart 2021'de yayınlanan planda öncelikle 47 "fırsat alanı" belirlendi. Plana ayrıca yılda 52 bin yeni konut inşa etme hedefi kondu. Londra banliyöleri, daha fazla alan ve daha iyi yaşam kalitesi arayışıyla şehir merkezinden uzaklaşmaya istekli insanlarla gelişiyor. Acton, Wembley, Harrow, Mill Hill ve East Ham gibi bölgelerdeki canlanmayla birlikte, önümüzdeki on yıl içinde şehrin dış bölgelerinde fiyatların artması bekleniyor” dedi.

Leslie, Londra’daki projelerinde fiyatların 70 bin Pound’tan başlayıp 1 milyona kadar çıktığını söyledi. Barratt London'ın birçok mülkü için yeni ev sahiplerinin güvenliğini sağlamak amacıyla kira garantisi programı sunduğunu söyleyen Stuart Leslie, “Örneğin Barratt London evlerinde Hendon Waterside’da kira getirilerinin yüzde 4,8'e kadar yükseleceği ve önümüzdeki beş yılda yüzde 18 büyüyeceği tahmin ediliyor” dedi. Leslie, enerji verimliliği hakkında da şöyle konuştu: “Barratt London’ın yeni evleri modern iyileştirmelerle benzer büyüklükteki Victoria döneminden kalan bir binaya göre yüzde 65 oranında daha enerji hesaplı. Bu da enerji faturalarında yılda 2.763 sterlin tasarruf edilebileceği anlamına geliyor.”