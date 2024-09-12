Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı hız kesmedi

Türkiye'deki vatandaşların yurt içinde gayrimenkul fiyatlarındaki yükseliş sonrasında alımlara yurt dışında hız verdiği görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesi verilerine göre, yurt dışında gayrimenkul alımlarında artan ivmeyi gözler önüne serdi.

Temmuz ayında yurt içi yerleşik vatandaşların yurt dışında gayrimenkul edimi 175 milyon dolar olurken, 2023 Şubat ayından bu yana aylık bazda ortalama 160 milyon dolarlık üç haneli yurt dışı gayrimenkul alım eğilimi sürdü. Bu eğilimde en yüksek aylık rakam 213 milyon dolarla Mayıs 2024'te oldu.

2024'ün ilk 7 ayında yurt dışında gayrimenkul alımları rekor kırarken, 1,2 milyar dolar oldu. Geçen yılın tamamında yurt içi yerleşiklerin gayrimenkul edinimi 1,78 milyar dolar olmuştu.

Önceki yıllarda yurt dışından gayrimenkul alımları “görece” düşük kalırken, 2019 yılında yaklaşık 200 milyon dolarlık yurt dışı gayrimenkul alımı gerçekleşmişti.