Yatırımcı, konuttan arsaya yöneldi

Arsa yatırımında güncel eğilimleri, bölgesel tercihleri ve yatırım kararlarını etkileyen faktörlerin ele alındığı Emlakjet raporuna göre; kullanıcıların yüzde 57’lik kısmı arsa yatırımı düşünüyor. Çalışmada; yüzde 37’lik kesim arsa yatırımı için Marmara Bölgesi’ni öncelikli olarak tercih ederken yüzde 26 ile Ege ikinciyi sırayı aldı. Yüzde 16 ile Akdeniz, yüzde 15 ile Karadeniz Bölgesi arsa yatırımı için tercih edilen bölgeler oldu. Arsa yatırımlarındaki bölge seçiminde deprem riskine karşı güvenli olması, sağlık, eğitim, ulaşım ve altyapı olanaklarının gelişmiş yerlerin öne geçtiği gözlendi.

Arsa yatırımında imar tercihi öne çıkıyor

Emlakjet’in Haziran ayı arsa yatırımı anketine göre, kullanıcıların %40’ı için en önemli kriter arsanın imara açık olması. %20’lik bir kesim ise arsa alırken öncelikli olarak lokasyona dikkat ediyor.

Emlakjet kullanıcılarının %45’i, hayalindeki bahçeli eve kavuşmak için arsa yatırımı yaparken, %20’lik bir kesim ise arsayı yatırım amaçlı satın alacağını belirtiyor.

Ankete göre kadınlar %61’lik bir oranla arsa yatırımına daha sıcak bakıyor. Erkekler ise %39’luk bir oranda kaldı.

Türkiye genelinde haziran ayında 79 bin 313 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2 azalarak 79 bin 313 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 13 bin 25 ile İstanbul, 6 bin 866 ile Ankara ve 4 bin 361 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 34 ile Ardahan, 40 ile Hakkari, 44 ile Tunceli ve Bayburt oldu.

Konut sektöründeki durgunluk arsa yatırımını canlandırdı

Emlak sektöründeki durgunluğun, konut almak isteyenleri arsa yatırımına yönlendirdiğini belirten Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, “2023 yılında ivme kazanan arsa yatırımı, güncelliğini korumaya devam ediyor. Anket sonuçlarımız, yatırımcıların bu alana ilgisinin arttığını ve arsa yatırımını barınma ihtiyacına bir alternatif olarak gördüklerini gösteriyor. Özellikle sonuçlarda görüldüğü üzere Marmara ve Ege bölgeleri arsa yatırımı için cazip bir seçenek sunuyor. Bu bölgeler, gelişmiş ekonomileri, turizm potansiyelleri, doğal güzellikleri, ulaşım imkanları ve modern altyapıları ile yatırımcılara yüksek getiri ve uzun vadeli değer artışı imkanı sunuyor” dedi.

Emlakjet olarak, yatırımcılara bu konuda rehberlik etmeyi ve güvenilir bir platform sunmayı hedeflediklerini belirten İdikat, “Platformumuzda farklı lokasyon ve özelliklerdeki binlerce alternatife ek olarak alanında uzman danışmanlar ve yapay zeka destekli bölgesel analizlerle aradığınız arsayı kolayca bulmanıza ve bilinçli yatırımlar yapmanıza yardımcı oluyoruz” şeklinde açıklama yaptı.