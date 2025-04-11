Enerji sektöründe kadın istihdamını artıracak proje: Kadınlar için Enerji Okulu

Enerji sektöründe kadın istihdamının artırılarak kadınların güçlenmesi amacıyla T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Reges Elektrik iş birliği ile “Kadınlar için Enerji Okulu” projesini başladı. İstanbul Kültür Üniversitesi’nin de akademik ev sahipliğinde düzenlenen “Kadınlar için Enerji Okulu”, 10 Nisan’da ilk eğitimini gerçekleştirdi.

Toplam 40 kadının eğitim alacağı “Kadınlar için Enerji Okulu” projesinin 10 Nisan’da gerçekleşen açılışına, Reges Elektrik Genel Müdürü Enver Altuncu ve Finans Direktörü Dr. Cansu Ünal Öngören ile İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil’in yanı sıra davetlilerle eğitim alacak öğrenciler katıldı.

"Kadınlar için sorumluluğumuz"

Projenin hedefini enerji sektöründe kadın-erkek istihdamı arasındaki farkın azaltılması ve kadınların güçlendirilmesi olarak belirten Reges Elektrik Finans Direktörü Dr. Cansu Ünal Öngören, kadınların sektördeki varlığını teşvik etmek ve onlara destek olabilmek amacıyla projeyi başlatmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Dr. Cansu Ünal Öngören, şunları aktardı: “Reges Elektrik olarak enerji sektöründe kadınların iş gücündeki temsilinin artırılması, toplumsal hayattaki yerlerinin güçlendirilmesi ve kadınların profesyonel yaşamda daha fazla söz sahibi olmaları adına kendimizi sorumlu hissediyoruz. Buradan yola çıkarak başlattığımız projeye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nden destek almak, son derece gurur verici. Bu proje için uzun vadeli hedeflerimiz var. Her yıl düzenleyeceğimiz eğitim programları ile binlerce kadına ulaşıp bu eğitimlerin gelenekselleşmesini temenni ediyoruz. Sürdürülebilir kalkınma yolunda kadınların, ekonomiye daha çok katkı sağlaması amacıyla projemizin kapsamını genişleterek tüm Türkiye'ye yaymayı hedefliyoruz.”

“İstihdam farkını azaltan projeleri desteklemeye devam”

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe de “İstanbul Kültür Üniversitesi olarak bu projenin eğitim destekçisiyiz. Eğitimler üniversitemizde, akademisyenlerimizin katkısıyla gerçekleştirilecek. Reges Elektrik, mezunlarımızın kurduğu bir şirket. Bize ulaşıp enerji sektörünün erkek egemen yapısından ve özellikle üst yönetimde kadın temsilinin çok az olduğundan bahsettiler. Kadınların bu sektörde daha fazla yer alması ve üst pozisyonlara gelebilmesi için neler yapabileceğimizi konuştuğumuz bir tanışma toplantısı düzenledik. Bu toplantının ardından da proje ortaya çıktı. Proje kapsamında, enerji sektöründe çalışan ya da bu alanda kariyer yapmayı düşünen öğrenci ve profesyonellere yönelik 5 haftalık bir eğitim programı planladık. Katılımcılar üniversitemizde ağırlanacak ve dersleri burada alacak. Böylece sektörde daha fazla kadının güçlü pozisyonlarda yer almasını amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Beş haftalık eğitimler sonucu staj ve iş imkânı

“Kadınlar için Enerji Okulu” projesi kapsamında toplam 5 hafta sürecek eğitimin ardından kadınlara sertifikaları verilecektir. AB Yeşil Mutabakatı’ndan Türkiye’deki elektrik piyasasına genel bakışa, elektrik piyasası fiyatlandırma mekanizmaları ve elektrik piyasasında tarifelerde EPİAŞ piyasalarına ve Elektrik piyasasında depolama, toplayıcılık faaliyetleri ile YEKA, YEKDEM, YEK-G konularına kadar geniş bir kapsamda gerçekleşecek eğitimlerin sonunda yapılacak olan sınavda, başarı sağlayan katılımcılardan birinciye Reges Elektrik çatısı altında iş imkânı sunulurken, ikinci olan katılımcıya ise staj imkânı tanınacaktır.