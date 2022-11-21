Almanya Eski Başbakanı Schröder: Savaşı bitirmeliyiz, Türkiye rol oynayabilir

Mehmet KAYA

ANTALYA - Almanya Eski Başbakanı Gerhard Schröder, Almanya ve Avrupa’nın bu kış itibariyle doğalgazda sorun yaşayacağını, Almanya’nın gaz stokları nedeniyle şimdilik sorunu atlatabilir görünse de gelecek yıllar için ciddi çözümler geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Schröder, kısa vadede çözülmesi gereken ivedi bir sorun olmakla birlikte orta-uzun vadede Avrupa’nın Rusya kaynaklı doğalgaza bir çözüm bulması gerektiğini kaydetti.

“Şu aşamada, hem Almanya hem de Avrupa’nın Rus gazının yerine koyabileceği kısa vadeli bir çözüm yok” diyen Gerhard Schröder, şunları kaydetti: “Bu nedenle bizim savaşı bir şekilde durdurmamız ve normal ticaret şartlarına dönmemiz şart. Tabii ki işin politik boyutları da var. Her geçen gün daha dikkatli olmamız gerekiyor. Rusya gazının da her zaman elimizde olmayacağını düşünmeliyiz. İstemesem de iki çözüm görünüyor. Birincisi Rusya’ya ait olmayan boru hatlarından gaz temini. İkinci çözüm ise LNG ithalatı” dedi.

Schröder, alternatif boru hatlarıyla gaz temini konusunda Türkiye’nin kilit rolüne işaret ederek, hem Doğu Akdeniz kaynaklı güney hattı, hem de Azerbaycan-Türkmenistan kaynaklı hatlar için kilit konumuna vurgu yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşı krizinde, özellikle gıda sıkıntısı çeken ülkeler için tahıl ihracatı sağlanmasındaki Türkiye rolünün önemine değinen Schröder, iki tarafın güvenini sağlayan bir ülke olarak diplomatik değer yaratıldığının altını çizdi. Bu konuda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdir kazandığını belirten Schröder “Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllardır bu konuda elinden gelenin en iyisi yapmakta. Bu çabalar da uluslararası arenada takdir edilmekte. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı bu anlamda çok büyük bir rol oynadı. Her iki tarafın da güvenini kazanarak özellikle de uluslararası diplomasinin de güvenini ve takdirini kazandı. Gıda sorunu ile ilgili yapılan bu çalışmanın (savaşı önlemeye yönelik) müzakereleri başlatma noktasında çok iyi bir örnek olacağını düşünüyorum. Savaşı sonlandırma noktasında. Ümit ediyorum ki, Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu anlamda çok önemli bir rol oynayacaktır.” dedi.

Gerhard Schröder, Türkiye üzerinden İsrail gazının Avrupa’ya iletilmesi konusunda “ben itiraz etmezdim, kimsenin de itiraz edeceğini zannetmiyorum” derken, Türkiye üzerinden sağlanabilecek doğalgaza yönelik olarak, “Almanya’nın ihtiyacı olan gaz. Türkiye’nin de sunduğu gaz olursa, bu piyasadır. Kimse bir şey demez” diye konuştu.

Türkiye’nin Karadeniz’deki gaz keşiflerine yönelik olarak da diplomatik bir üslupla uyarıda bulunan Gerhard Schröder, Karadeniz’in savaş ve sonrasındaki olası gelişmelere bağlı olarak, enerji yatırımları için “pek uygun olmadığını” söyleyerek, bu alana Avrupalı yatırımcıların Rusya etkisi nedeniyle ilgi göstermeyebileceğinin işaretini verdi.

Almanya Eski Başbakanı, Çin-ABD, AB-ABD ekonomik ve ticari sürtüşmelerinin ikinci dünya savaşı sonrası inşa edilen küresel ticaretteki güveni bozduğunu, DTÖ’nün adeta gölge bir örgüte dönüştüğünü belirterek, bunun sürdürülebilir olmadığı değerlendirmesini de yaptı. Schröder küreselleşme konusunda da endişeler olmakla birlikte sürmesini beklediğini vurguladı.