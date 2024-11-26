Bakan Bayraktar, EBRD heyeti ile görüştü: Enerji iş birlikleri ele alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Yatırımcılara büyük fırsatlar sunan enerji politikalarımızı ve hedeflerimizi paylaştık. Yenilenebilir enerjiden madenciliğe, enerji verimliliğinden iletim şebekelerine kadar geniş bir perspektifte EBRD ile gerçekleştirebileceğimiz enerji iş birliklerini ve yatırım finansman imkanlarını ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.