Bakan Bayraktar'dan doğagaz açıklaması: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ile mutabakata vardı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye’ye ulaştırılması için mutabakata varıldığını ve anlaşma imzalandığını duyurdu. Bayraktar, "Bu kış Nahçıvan'ın doğalgazı Türkiye üzerinden teslim edilecek. En kısa sürede bu hattı (Iğdır -Nahçıvan) devreye almaya planlıyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar açıklamasında şunları kaydetti: "Bu anlaşmanın içerisinde 2030 yılına kadar Azerbaycan kaynaklarını doğalgazının, Hazar kaynaklarındaki doğalgazın Türkiye’ye ilave gaz hacimlerinin ulaşmasını, bir kısım doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşmasını öngörüyoruz. Bununla beraber yeni ve önemli bir husus, Türkmenistan doğalgazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden transit olarak Türkiye’ye ulaştırılması konusunda bir mutabakata varmış oluyoruz. Bizim Bakü-Tiflis-Erzurum, Bakü-Tiflis-Ceylan ve TANAP boru hatlarına yeni bir kardeş geliyor. 4. Boru hattımız Iğdır-Nahçivan boru hattı Nahçivan Özerk Cumhuriyeti’ne doğalgaz tedarikine ilişkin bir mutabakat saptı doğrultusunda hayata geçmişti. Geçtiğimiz eylül ayındaki törenle temeli atılmıştı. İnşallah bu kış Nahçıvan’ın doğalgazı Türkiye üzerinden teslim edilecek."

Bayraktar, "Birçok projeyi birlikte gerçekleştiriyoruz. Anlaşma ile ilişkimiz farklı bir boyuta taşınıyor. TANAP ve Güney Kafkasya’da kapasite artacak" dedi.en