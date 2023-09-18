Chevron'un Wheatstone tesisinde LNG üretimi normale döndü
Chevron'un Avustralya'daki Wheatstone sıvılaştırılmış doğal gaz ihracat tesisinde üretim arızanın giderilmesinin ardından, sendika üyelerinin devam eden grevlerine rağmen, yeniden başladı.
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Chevron, Wheatstone gaz tesisinden planlanan LNG teslimatlarının 14 Eylül'de meydana gelen bir arızadan etkilenmediği ve yurt içi arzın da etkilenmediği belirtildi. Açıklamada, "Bu süre zarfında LNG normal oranların yaklaşık %80'inde üretilmeye devam etti ve gemi yüklemesi devam etti" dedi.
Projelerini yürütmek için sendikalı olmayan işçiler kullanan Chevron, Wheatstone'un LNG üretiminin Pazar gecesi normal işleyişine döndüğünü söyledi.