Chevron'un Wheatstone tesisinde LNG üretimi normale döndü

Chevron, Wheatstone gaz tesisinden planlanan LNG teslimatlarının 14 Eylül'de meydana gelen bir arızadan etkilenmediği ve yurt içi arzın da etkilenmediği belirtildi. Açıklamada, "Bu süre zarfında LNG normal oranların yaklaşık %80'inde üretilmeye devam etti ve gemi yüklemesi devam etti" dedi.

Projelerini yürütmek için sendikalı olmayan işçiler kullanan Chevron, Wheatstone'un LNG üretiminin Pazar gecesi normal işleyişine döndüğünü söyledi.