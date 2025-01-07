Dicle Elektrik kaçak trafoların yerini yapay zeka ile tespit etti

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan 6 ilde ‘Kesintisiz, kaliteli ve kayıpsız enerji’ anlayışıyla elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, kaçak elektrikle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. 2013 yılından bugüne kaçak elektrik oranını yüzde 78’den yüzde 42 seviyelerine düşürmeyi başaran şirket, son olarak Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Salkım Mahallesi’nde biri tarım arazisinde tuğla örülerek gizlenmiş, diğeri traktör römorkuna yüklenmiş iki kaçak trafo tespit etti. Jandarma eşliğinde yapılan müdahalede, tarımsal sulama amacıyla kullanılan trafolara savcılık kararıyla el konuldu.

Yapay zeka destekli analizlerle tespit edildi

Dicle Elektrik, kırsal alanlarda ve tarımsal sulama bölgelerinde teknolojik altyapıyı etkin bir şekilde kullanarak kaçak elektrikle mücadele ediyor. Havadan drone’lar ve yapay zeka destekli analizlerle yürütülen çalışmalarda, kaçak kullanımın olduğu bölgeler tespit ediliyor. Son yapılan taramalarda Kızıltepe’de biri 160, diğeri 250 KVA gücünde iki kayıt dışı trafo belirlendi. Trafolar, güvenlik güçlerinin desteğiyle toplanarak devre dışı bırakıldı.

Can ve mal güvenliği riske atılıyor

Yapılan incelemelerde, el konulan trafoların buğday tarlası sulamak için açılan kuyularda kullanıldığı ve yasa dışı yollarla kurulan düzenekte hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı tespit edildi. Dicle Elektrik yetkilileri, kayıt dışı trafoların can ve mal güvenliği için ciddi bir risk oluşturduğunu ve bu tür trafoların şebeke üzerindeki yükü artırarak enerji kalitesini düşürdüğünü vurguladı. Yetkililer, “Günümüzün teknolojik imkanları sayesinde kaçak elektrik kullananların tespit edilmeme şansı kalmadı. Kaçak elektrik kullanmak yerine, enerjiyi verimli kullanarak modern sulama teknikleriyle tarım yapılmasını öneriyoruz” şeklinde konuştu.