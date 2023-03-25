Doğal gaz şirketleri Elbistan'da 10 yıllık işi 10 günde yaptı

KAHRAMANMARAŞ

Depremin merkez üssü Elbistan’da doğal gaz dağıtım şirketleri, sorumluluk alanlarında olmamaları rağmen deprem kaynaklı hane içi tesisat sorunlarını 10 gün kısa bir sürede giderdi.

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri sonrası hem üst hem de alt yapıda büyük hasarlar oluştu.

Depremin ilk anından itibaren AFAD koordinasyonunda tüm kurumlar harekete geçti. Arama kurtarma çalışmalarıyla eş zamanlı olarak alt yapı sorunlarını gidermek için çalışmalar başlatıldı.

Bu kapsamda BOTAŞ ve TEİAŞ’ın yanında elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri de sahada 7 gün 24 saat esasına göre mesai harcadı.

Sektörde bir ilk

6 Şubat 13.24’te meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi depremden en çok etkilenen şehirlerin başında yer aldı.

Arama kurtarma çalışmalarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yaptığı kontroller sonrası hasarsız ve az hasarlı binalarda vatandaşlara doğal gaz arzını sağlamak için hızla çalışma başlatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği teknik merkezi GAZBİR - GAZMER koordinasyonunda harekete geçen ekipler, Türkiye’nin bir çok noktasından desteğe geldi.

İlk olarak doğal gazın evlere ulaştırılmasını sağlandı. Ancak evlerin içindeki tesisatlarda deprem ve hava şartlarından kaynaklı sorunlar gaz arzında sıkıntı oluşturdu.

Bakan Dönmez’in talimatıyla harekete geçtik

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği teknik merkezi GAZBİR - GAZMER Genel Müdürü Mustafa Ali Akman, depremden doğal gaz dağıtım şirketlerinin de ciddi bir şekilde etkilendiğini söyledi.

İlk olarak iletim hattındaki hasarların 48 içinde bakanlığın ve BOTAŞ’ın çalışmalarıyla tamamlandığını vurgulayan Akman, kalan kısımların ise dağıtım şirketleri tarafından kısa süre içinde onarıldığını aktardı.

Ancak gaz arzının hanelerin kapılarına kadar getirilmesine rağmen ısınmaya geçilemediğini aktaran Akman, bunun nedenini ise şöyle açıkladı:

“Gazı verdiğimiz halde özellikle yoğun kış şartlarının yaşandığı Elbistan, Malatya ve Adıyaman’da enerji arzı durduğu için kombi ve kazanlarda donmalar, su şişmelerinden kaynaklı patlamalar oldu. Bu da tamamen abonelerin firmalarla çözmesi gereken bir konuydu.

Ancak bölgede bu tür işleri yapan insanlarımızın depremzede olması nedeniyle buna yönelik bir adım atılması gerekiyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez, sektörümüzün sosyal bir proje gerçekleştirmesi gerektiğini belirti ve sıkıntıların giderilmesi için bizleri talimatlandırdı.”

Servis ve tamirat hizmeti ücretsiz sağlandı

Bu işin koordinatörü olarak GAZBİR – GAZMER’in görevlendirildiğini dile getiren Akman, “Biz hemen Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine mobilize olduk ve ilk 24 saat içinde Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 70 teknik servis personelini ve kendi bünyemizdeki 10 yöneticimizle bölgede çalışmaya başladık.”

Akman, Doğal Gaz Cihazları Sanayici ve İş Adamları Derneği ile Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri Derneği başta olmak üzere çeşitli STK’ların destek verdiğini belirterek, “Yaklaşık 10 milyon lira civarında malzeme ve servis maliyetlerini tamamen kendileri üstlenerek, bir miktar da GAZBİR - GAZMER katkısı sağlanarak Elbistan ilçemizdeki bu sorunları tamamen giderdik.” diye konuştu.

Deprem sonrası yaklaşık 8 bin abonenin ilçede doğal gazı kullanmaya başladığını dile getiren Akman, şunları kaydetti:

“Bunların 5 bini bu servis hizmetine ihtiyaç duydu. Bu 5 bin abonemizin tüm kombileri, kazanları tamamen ücretsiz servis sağlanarak tamir ve tadilat işlemi, parça değişimi yapıldı. Artık onlarda doğal gazı en uygun ve en güvenli şekilde kullanıyorlar”

Söz konusu operasyonun sevkiyatının da büyük bir başarıyla yürütüldüğünü ifade eden Akman, “10 gün içinde 10 yılda Elbistan’a takılmış iç tesisat cihazları yeniden kontrol ederek güvenli bir biçimde abonelerimizin kullanımına açık hale getirdik. 10 günde 10 yıllık işi başardık.” diye konuştu.