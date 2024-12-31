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Doğalgaz abonelik, bağlantı, sayaç ücretine zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2025 yılı için doğal gaz dağıtımındaki abone bağlantı bedeli, ilave bağlantı bedeli, sayaç değişim ve iç tesisat işlem bedellerine zam yaptı.

Haber Merkezi
AA
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Doğalgaz abonelik, bağlantı, sayaç ücretine zam
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuyla ilgili kurul kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2025 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 6 bin 154 lira olacak.

İlave abone bağlantı bedeli 100 metrekare için 5 bin 353 lira, bağlantı kontrol ve onay bedeli ilk 100 metre için 3 bin 471 lira olarak belirlendi.

Ön ödemeli sayaç değişim bedeli 1630 lira, sayaç açma kapama bedeli 157 lira olarak tespit edildi. İç tesisat işlem bedeli ise 92 lira ile 2 bin 118 lira arasında değişecek.

Karar, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

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