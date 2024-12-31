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Sigorta ve reasürans şirketlerinin teknik karşılıklarına düzenleme

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigorta ve reasürans şirketlerinin teknik karşılıklarına ilişkin yaptığı düzenlemeyle, belirli varlıkların brüt teknik karşılıkların belirli yüzdelerini aşan kısmının teknik karşılık olarak gösterilemeyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Sigorta ve reasürans şirketlerinin teknik karşılıklarına düzenleme
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"Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tek bir arazi, arsa veya bina veya tek bir parça şeklinde düşünülebilecek kadar birbirine yakın veya bunlardan gelecek zararların birbirlerini etkileyebileceği arazi, arsa veya binaların değerinin brüt teknik karşılıkların yüzde 5’ini aşan kısmı teknik karşılıklara karşılık olarak gösterilemeyecek.

Bağlı menkul kıymetler, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi teşebbüsler arasında yer alan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin ortaklık payı ile BIST 30 endeksindeki pay senetlerinin brüt teknik karşılıkların yüzde 30'unu aşan kısmı, BIST 50 endeksindeki pay senetlerinin brüt teknik karşılıkların yüzde 20'sini aşan bölümü, BIST 100 endeksindeki pay senetlerinin brüt teknik karşılıkların yüzde 10'unu aşan kısmı ile diğer hisse senetleri (bağlı menkul kıymetler, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi teşebbüsler dahil) ve diğer değişken getirili finansal varlıkların brüt teknik karşılıkların yüzde 5'ini aşan bölümü ve girişim sermayesi yatırım fonu paylarının brüt teknik karşılıkların yüzde 2'sini aşan kısmının da teknik karşılıklara karşılık olarak gösterilmesi söz konusu olamayacak.

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