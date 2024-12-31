BIST 100 endeksinde 2025 beklentileri neler? Hangi sektörler ne öne çıkacak?

2025 yurt içi piyasalar için finansal koşulların sıkı tutulduğu bir dönemin ardından yeni hikayenin arandığı bir yıl olacak. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika patikası bu yeni hikaye açısından en kritik başlıklardan biri olarak görülüyor. TCMB yılın son toplantısında politika faizinde ilk indirim adımını atsa da verdiği mesajlar temkinli bir yaklaşım olarak algılandı.

2025'in ilk yarısında borsadaki şirketlerin bilançoları açısından sıkı duruşun etkilerinin devam etmesi olasılığı da öne çıkıyor.

Artan faiz ortamı, yavaşlayan talep ivmesi, artan maliyetler ve göreceli güçlü TL ve özellikle Avrupa ekonomisi olmak üzere global ekonomik aktivitedeki zayıflık dolayısıyla oluşan ortamın 2025 yılının ilk yarısının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Blomberg HT haberine göre bu durumun bilançolar üzerinde baskı yaratabilecek bir unsur olması da öngörülüyor. Ancak yılın ikinci yarısı itibariyle faiz indirim süreci ile birlikte şirketlerin 2025 yılının ikinci yarısından itibaren kârları destekleyici uzun vadeli bir döngüye girmesi analistler tarafından olası görülüyor.

BIST 100 için beklentiler ne yönde?

Bu durum BIST 100 endeksinin yükseliş potansiyeline de işaret ediyor. Yılın son bölümünde güncel fiyatlamalara yönelik projeksiyonlarla strateji raporlarını açıklayan kurumların beklentisi endekste 14 bin 500 seviyesine kadar bir potansiyel olduğunu belirtiyor. Faiz indirimlerinin yüksek tempoyla gerçekleşmesi durumunda BIST 100 için tahminini 15 bin seviyesine kadar çekebileceğini söyleyen kurumlar da bulunuyor.

Strateji raporlarını açıklayan kurumların 2025 beklentileri şöyle sıralandı:



Gedik Yatırım: 13 bin 37

Global Menkul: 13 bin 450

Tacirler Yatırım: 13 bin 900

Anadolu Yatırım: 14 bin - 14 bin 500

İnfo Yatırım: 14 bin 500

Strateji raporlarında borsa için faizin üzerinde bir getiri olasılığına da dikkat çekildi.

Jeopolitik gelişmelerin gerek olumlu, gerekse olumsuz anlamda oynaklığa neden olabileceğine dikkat çekilirken, olası ek vergiler ve bunların tüketim ve kârlılıklar üzerindeki etkilerinin de borsada oynaklığa yol açabileceği ifade edildi.

Raporlarda hangi sektörler öne çıkıyor?

Strateji raporlarında 2025 için gevşeme beklentisiyle öne çıkan ilk sektör bankacılık.

2025 yılında faiz indirimlerinin ve Türkiye’nin risk primindeki gerilemenin bankaları desteklemeye devam edeceği, marjlarda toparlanmanın ise yılın ikinci yarısında daha belirgin olabileceği öngörülüyor.

Bankaların özkaynak büyüme oranları ve değerleme çarpanları üzerinden yapılan tahminlere göre, bankacılık endeksi için 12 aylık hedef endeks değeri 19 bin seviyelerine kadar çıkıyor. Bu oran, mevcut endeks değerine göre yaklaşık yüzde 40 potansiyele işaret ediyor.

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Strateji raporlarında otomotiv de özellikle ihracat performansı dolayısıyla öne çıkarılıyor.

Türkiye’de ihracat odaklı faaliyet gösteren otomotiv şirketleri açısından, sektörün ana pazarı olan Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası tarafından uygulanan dezenflasyonist para politikası adımları, talebin canlanmasına ve pazarların güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor. Bunun yanı sıra, AB’nin Çin menşeli araçlara uygulamayı planladığı ek vergiler, rekabet koşullarını değiştirerek bölgedeki talebin Türk otomotiv sektörüne yönlendirebileceği belirtiliyor.

Perakande tarafında da sektörün 2025 yılında iç talep ve ihracat tarafında toparlanma, maliyet kaynaklı baskıların gevşemesi ile büyüme potansiyeline sahip olduğu düşünülüyor.

Çimento ve GYO sektörü için de canlanması beklenen konut piyasasının etkileri izlenecek. Yeni konut satışlarının payı sınırlı kalırken, kentsel dönüşüm projeleri ve deprem bölgesinin yeniden inşasıyla birlikte sektörde canlanma beklentileri artıyor. 2025 yılında faiz indirimlerinin etkisi ve kentsel dönüşüm yasasının TBMM’de kabul edilmesiyle, iç talepteki iyileşmenin süreceği öngörülüyor.

Risk priminde düşüş beklentisi

Kredi notları artan, FATF’in Gri Liste’sinden çıkan, dezenflasyon süreci devam eden Türkiye’ye dair risk algısındaki iyileşmenin sürmesi ile Türkiye 5 yıl vadeli CDS primlerinin gerilemesi de öngörülüyor.

Bazı strateji raporlarında risk priminin 200 baz puan civarına gerilemesinin mümkün olduğu belirtiliyor. Bu durumun bankaların dış kaynak maliyetlerinde iyileşme beklentisi nedeniyle sektör hisselerini destekleyen ayrı bir unsur olacağı da ifade ediliyor.

Açığa satış yasağı kalkıyor, piyasada yukarı adım beklentisi var

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 Aralık tarihli bülteninde BIST 50 şirketleri için açığa satış yasağının 2 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak şekilde kaldırıldığını duyurdu.

Bazı strateji raporlarında borsa yönetiminin kararıyla yukarı adım (uptick) uygulamasının da açığa satış işlemlerinde geçerli olabileceği beklentisi dile getirildi.

Bu durumun olası bir negatif gelişme durumunda borsaya çok hızlı ve neredeyse fiyata bakmaksızın satışlar gelmesinin önüne geçeceği ifade ediliyor.

Yabancı yatırımcıların BIST’e olan ilgisinin artacağı öngörülüyor

Açığa satış işlemlerinin serbest olmasıyla, küresel çapta faaliyet gösteren ve diğer birçok ülke borsasında açığa satış işlemi gerçekleştirebilen, ancak 2023 Şubat ayından bu yana BIST’te bunu yapamadığı için uzak kalan yabancı yatırımcıların BIST’e olan ilgisinin de destekleneceği öngörülüyor. Bu durumun, BIST’in likiditesine ve işlem hacmine de etki etmesi bekleniyor.