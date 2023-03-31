Elektrik santrallerine 223 milyon lira kapasite ödemesi

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı. Söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 51 santralden 44'üne şubat ayı için toplam 223 milyon 228 bin 954 lira ödenecek.

En yüksek ödeme, 18 milyon 85 bin 966 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketine yapılacak. Bu şirketi, 17 milyon 23 bin 228 lirayla İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi izleyecek.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.