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Gazprom ile Macaristan arasında anlaşma

Macaristan ile Gazprom arasında, Rus gazı sevkiyatının artırılmasına yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Haber Merkezi
AA
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Gazprom ile Macaristan arasında anlaşma
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Gazprom'dan yapılan açıklamada, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjjarto ile şirketin başkanı Aleksey Miller'in görüştüğü belirtildi.

Görüşmede gaz tedariki ve gaz sektöründe işbirliğinin geliştirilmesine yönelik beklentilerin ele alındığı belirtilen açıklamada, "Macaristan'a Rus doğal gazının sevkiyatının artırılması olasılığına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı." ifadesi kullanıldı.

İki ülke arasındaki söz konusu gaz sevkiyatı kapsamında Türk Akım doğal gaz boru hattının da kullanılması ihtimali bulunuyor.

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