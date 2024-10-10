Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo intihar etti!

Ünlü şarkıcı Can Bonomo, ablası Funda Bonomo'nun intihar girişimi nedeniyle büyük bir şok yaşadı. Funda Bonomo, İzmir'deki İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Erken müdahale sayesinde durumu stabil hale geldi. Engelli ve kimsesiz 165 köpeğe çiftliğinin kapılarını açtığı haberleriyle yakın zamanda gündemde olan Funda Bonomo'nun intihar sebebi henüz öğrenilmedi.

"Şu an stabil durumda"

Konu hakkında açıklama yapan Can Bonomo, "Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız. Bize mental ve duygusal sağlığın önemini bir kez daha hatırlattı. Bu süreçte bizlere saygı ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.