  1. Ekonomim
  2. Enerji
  3. Gazprom’dan kritik uyarı: Avrupa doğal gaz depolarını doldurmakta zorlanacak
Takip Et

Gazprom’dan kritik uyarı: Avrupa doğal gaz depolarını doldurmakta zorlanacak

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'nın güvenilir doğal gaz tedarikçilerinin sayısının giderek azaldığını belirterek, gelecek yaz mevsiminde yer altı gaz depolama tesislerinin doldurulmasında zorluklar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gazprom’dan kritik uyarı: Avrupa doğal gaz depolarını doldurmakta zorlanacak
Takip Et

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Avrupa'nın yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın hızla tükendiği vurgulandı. 31 Mart itibarıyla bu depolarda 34,3 milyar metreküplük gaz kaldığı ifade edildi.

Avrupa'da depolardan çekilen gazın rekor seviyeye ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu rekorun mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarına rağmen yaşandığı vurgulandı.

"Avrupa bu yaz yer altı depolarını doldurmakta zorlanacak"

Avrupa'nın, depoları doldurma dönemine önemli oranda boş depolarla başlayacağı aktarılan açıklamada, "Güvenilir gaz kaynaklarının azaldığı göz önüne alındığında, Avrupa bu yaz yer altı depolarını doldurmakta ve gelecek kışa hazırlanmakta zorlanacak." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, geçen yıl Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, söz konusu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

Almanya Başbakanı Scholz'dan Trump'a tepki: Küresel ekonomi zarar görecekAlmanya Başbakanı Scholz'dan Trump'a tepki: Küresel ekonomi zarar görecekDünya

 

Sert yaprakları lokum gibi pişirme yöntemi! 1 bardak eklediğinizde üstelik dağılmıyor ve kararmıyorSert yaprakları lokum gibi pişirme yöntemi! 1 bardak eklediğinizde üstelik dağılmıyor ve kararmıyorYaşam

 

Enerji
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Türkiye çok büyük bir doğal gaz pazarı
"Türkiye çok büyük bir doğal gaz pazarı"
Araç sahipleri dikkat! Benzin zammı ertelendi
Araç sahipleri dikkat! Benzin zammı ertelendi
Küresel doğal gaz talebi sanayi ve elektrik üretimiyle rekor kırdı
Küresel doğal gaz talebi sanayi ve elektrik üretimiyle rekor kırdı
Trump, Putin’e öfkeli: Rus petrolüne gümrük vergisi tehdidi
Trump, Putin’e öfkeli: Rus petrolüne gümrük vergisi tehdidi
Bulgaristan’dan TürkAkım’a alternatif hat: Avrupa’nın enerji haritası değişiyor
Bulgaristan’dan TürkAkım’a alternatif hat: Avrupa’nın enerji haritası değişiyor
Çin'den 100 milyon tonluk petrol keşfi
Çin'den 100 milyon tonluk petrol keşfi