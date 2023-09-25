Kömür fiyatlarına gaz desteği

Avrupa kömür fiyatları bugün gün içinde 3,00 USD yükseliş kaydetti. Piyasa katılımcıları kısa vadede yeterli arz ve düşük fiziki talebe rağmen piyasanın yükselen doğal gaz fiyatlarından destek aldığını belirtiyor.

Montel-Foreks'in haberine göre, Ice Futures’ta API 2 Ekim ayı vadeli kömür kontratı bugünkü son işklemini dünkü kapanışına göre 2,70 USD artışla 126,00 USD/ton düzeyinden gerçekleştirdi. API 2 Q4’23 vadeli kontrat ise 2,75 USD yükselişle 126,50 USD/ton düzeyine yükseldi.

Londra merkezli bir broker, “Tek kelimeyle, doğal gaz” diyerek, Hollanda TTF hub’ı Ekim vadeli gaz kontratın bugün %11'lik bir artışla Ice Endex'te yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesi olan 44,00 EUR/MWh düzeyine yükselmiş olduğuna dikkat çekiyor.

Broker, “Doğal gaz bu sabah güçlü bir şekilde arttı ve özellikle kömüre besleniyor” ifadelerini kullandı ve Güney Afrika'daki kömür yüklemelerini etkileyen bazı endüstriyel faaliyetlere rağmen kömür tedariğinin şimdilik genel olarak yeterli olduğunu ekledi.

Kuru yük veri sağlayıcısı DBX tarafından yapılan son tahminlerde, Kuzeybatı Avrupa'ya yapılan termal kömür ithalatının Ağustos ayında 1,9 milyon ton düzeyinde gerçekleştiği ve bu ay 2,5 milyon ton düzeyinde ithalat yapılabileceği öngörüsüne yer veriliyor.

Avrupa merkezli bir kömür tedarikçisi olan bir analist de doğalgazın kömür hareketlerinin ana itici gücü olduğunu belirtti ancak gazın yükselişinin nedenine dair daha belirsiz bir durumun olduğunu bildirdi.