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Osmaniye’yi petrol heyecanı sardı! Arama çalışması başlatıldı

Osmaniye'de 60 yıl önce kapatılan petrol kuyusunda arama çalışması başlatıldı, köyü petrol heyecanı sardı.

Haber Merkezi
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Osmaniye’yi petrol heyecanı sardı! Arama çalışması başlatıldı
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Çınar ve Hacıhaliloğlu köylerinde 1960’lı yıllarda Amerikalı bir şirket tarafından yapılan petrol araması neticesinde kapatılan petrol kuyularında , Türk şirketi tarafından yeniden arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar üzerine köylüleri petrol heyecanı sardı.

Köyün farklı noktalarında petrol kuyuları açıldı

Kadirli ilçesi Çınar ve Hacıhaliloğlu köylerinde 1962-1965 yılları arasında Çınar ve Hacıhaliloğlu köylerinde Amerikalı bir şirket tarafından petrol arama çalışması yapıldı. Yapılan arama çalışması neticesinde köyün farklı noktalarında petrol kuyuları açıldı. İddiaya göre kuyularda petrol bulunmasına rağmen , şirket tarafından ” Burada petrol yok ve yetersiz” şeklinde değerlendirilerek kapatıldı. Aynı yıllarda aynı Amerikalı şirket tarafından yine petrol yok denilerek kapatılan Adana’nın Ceyhan ilçesindeki kuyularda yapılan çalışmada Çukurova-1 ve Çukurova-2 kuyularında rezerv değeri 1 Milyar Dolar olan petrol bulunmasının ardından, Kadirli ilçesinde de kapatılan petrol kuyuları ve çevresinde arama çalışması başlatıldı. Köylüler ise köylerinden petrol çıkmasını umutla bekliyor.

"Amerikalılar burada petrol bulamadı"

Çınar köyünde yaşayan ve Amerikalıların 1960’lı yıllarda köylerinde petrol aradığına şahit olan Yusuf Kenan Oflaz ” Amerikalılar köyümüzde sondaj yaptılar. Çok da uğraştılar. Dev gibi kepçeler, makineler getirdiler. Aradılar aradılar burada su var dediler. 400 metre yer altına inmişler. Bulamadık dediler ve kuyuyu kapattılar. Lakin kuyu hala kokuyor. Şimdi Türk şirketleri arama başlatmış İnşallah petrol bulunur” dedi.

Amerikalıların köyde petrol araması yaptığı yıllarda, kendisinin 20’li yaşlarda olduğunu ve Amerikalıların küçük erkek kardeşini çok sevdiklerini belirten Cennet Oflaz ise ” Benim kardeşim Mehmet o zaman küçüktü onlarla çok gezdi. Amerikalılar “Mehmet mazot yok su çok” derlerdi. Kucaklarında gezdirirlerdi. Sonra çekip gittiler. Şimdi köyümüzde petrol aranıyor inşallah bulunur” dedi.

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