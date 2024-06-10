YEKDEM desteği bitti, çöpten elektrik üreten tesisler durma noktasına geldi

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ile elektrik üreticilerine sağlanan destek süresinin sona ermesi, çöpten elektrik üreten tesisleri durma noktasına getirdi.

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, YEKDEM süresinin katı atık bertaraf tesisleri için düzenlenerek yeni YEKDEM fiyatları ile en az 15 yıl daha devam edilmesi gerektiğini söyledi.

"Durma ve bekleme şansları yok”

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre katı atık bertaraf tesislerinin devletin yenilenebilir enerji kaynaklarına verdiği teşvikler kullanılarak yapıldığını, YEKDEM süresinin bitmesiyle güneş ile rüzgar enerji santrallerinde ilk yatırım maliyetlerinin düşmesi ve çok fazla yatırım yapılmasıyla serbest elektrik fiyatlarının aşağı çekildiğini söyledi. Öner, “Katı atık bertarafı yapan ve bundan elektrik üreten tesisler ise gerek işletme maliyetlerinin yüksek olması gerekse 7/24 çalışan tesisler olması sebebiyle durumları güneş ve rüzgar santrallerinden çok farklı. Bu tesisler biyogazı sürekli elektriğe dönüştürmek zorunda. Durma ve bekleme şansları yok” dedi.

"Bakanlık çözüm üretmeli"

“Bu tesisler bertaraf hizmeti karşılığında belediyeden herhangi bir bedel almayan çevreci tesisler. Ürettikleri elektriği satarak ayakta duruyorlar” ifadelerini kullanan Öner, “Ancak YEKDEM sonrası dönem bu tesislerin ayakta durmasını imkansız hale getirdi. Enerji ve Çevre bakanlıkları, belediyeler firmaların bir araya gelerek bu duruma çözüm üretmeli” diye konuştu.

Metan gazını azaltıyor

TAYED Başkanı Ali Rıza Öner, gelir paylaşımı yapan tesislerin belediyelere verdikleri payın da kaldırılmasını isterken, “Bu iş belediyeler için bir gelir kapısı değil, yapmakla yükümlü oldukları bir hizmet” dedi. Türkiye’deki katı atık bertaraf tesislerinin 350 megawatlık kapasitesi olduğunu belirten Öner, elektriğin yüzde 2’sini üreten tesislerin azalttığı karbon emisyonu eşdeğerinin yıllık 600 bin tonu bulduğunu, metan gazının zararını da 40 kat azalttığını söyledi.