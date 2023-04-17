Evcil hayvan pazarı 277 milyar dolara koşuyor

Evcil hayvan endüstrisi, günümüz pazarında hızla büyüyen sektörlerden biri. Bu yüzden evcil hayvan kategorisinin büyümesini sürdürerek yatırım yapılabilecek en kazançlı sektörlerden biri haline gelmesi bekleniyor.

Nasdaq verilerine göre, 2008 mali krizine rağmen evcil hayvan sektörü satışlarda yüzde 5,1'lik bir büyüme yaşadı. COVID-19 durgunluğu sırasında 2020’de evcil hayvan ürün ve hizmetlerinin satışları, yüzde 16,2'lik bir büyüme gösterdi.

Özellikle ABD’de evcil hayvan sahipleri benzeri görülmemiş bir büyüme yaşadı. American Pet Products Association verilerine göre hanelerin yüzde 70'i yani yaklaşık 90,5 milyon kişi bir evcil hayvana sahip. Morgan Stanley verilerine göre, evcil hayvan endüstrisi, yeni sahiplerdeki artış, elverişli demografi ve en önemlisi evcil hayvan başına artan harcama sayesinde 2030'a kadar neredeyse üç katına çıkarak 277 milyar dolara ulaşmaya hazır olduğunu gösteriyor.

Evcil hayvan sahipleri kaliteli ürünler için daha fazla ödeme yapmaya istekli

Tüketiciler, evcil hayvanları için daha iyi çözümler bulmak amacıyla çevrimiçi olarak çok fazla zaman harcıyor. Ayrıca evcil hayvanlarının ihtiyaçlarını anlayan özelleştirilmiş çözümler için bütçelerini giderek daha fazla evcil hayvanlarına aktarıyor. American Pet Products Association tarafından yapılan bir ankete göre, evcil hayvan sahiplerinin yüzde 50'den fazlası, gıda dahil olmak üzere çevre dostu evcil hayvan bakım ürünleri için daha fazla ödeme yapmaya istekli. ABD'de köpek ve kedi sahiplerinin yüzde 60'ı evcil hayvanlarının beslenmesinden endişe duyduğu için her türlü maliyeti göze alıyor. Bu yüzden köpek sahiplerinin yüzde 41'i ve kedi sahiplerinin yüzde 39'u birinci sınıf evcil hayvan maması satın alıyor.

Pazar Türkiye’de de hızla büyüyor

Evcil hayvanlara yönelik tasarım ürünler üreten Lusi Doog Kurucu Ortağı Sibel Hoş, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sektörün her yıl büyüyen pazar hacmine dikkat çeken Hoş, şunları kaydetti: “Statista verilerine göre 2012'den bu yana, Türkiye'de en az bir köpek veya kediye sahip hanelerin oranı arttı. Türkiye'deki tahmini evcil köpek sayısı; 2012-2021 yılları arasında sürekli bir artış gösterdi. 2021 yılında Türkiye'deki köpek nüfusu yaklaşık 1,65 milyon olarak tahmin ediliyor. European Pet Food Industry tarafından yayınlanan en son rapora göre ise, 2021 itibarıyla Türkiye'deki hanelerin yüzde 5’inin en az bir evcil köpeği var. Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında bu oldukça düşük bir oran olsa da, pet endüstrisinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kaliteli ürün ve hizmetlere mutlak bir ihtiyaç var. Birçok global araştırmaya göre pazar, artık milyar dolarlarla ifade ediliyor. Türkiye de bu trende ayak uydurmuş durumda. Türkiye'de evcil hayvan ve evcil hayvan mamalarının satın alınabileceği 14 binin üzerinde perakende satış mağazası mevcut.”