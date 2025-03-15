Fransa’nın şampanya endüstrisi ABD’nin vergi kıskacında

ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa alkol ürünlerine yüzde 200’e varan gümrük vergisi uygulama tehdidi, Fransa’nın şampanya sektöründe büyük endişe yarattı.

Euronews haberine göre, Trump, AB’nin burbona yönelik yüzde 50’lik yeni vergileri kaldırmaması halinde, Avrupa'dan gelen alkollü içkilere ağır vergiler getireceğini duyurdu. ABD, Fransa'nın en büyük şampanya pazarı konumunda ve geçen yıl 25 milyon şişe ithal etti. 2024 yılında Fransa, ABD'ye toplam 3,8 milyar euro değerinde şarap ve alkollü içki ihraç etti ve bu, ülkenin toplam ihracatının dörtte birine denk geliyor.

Zaten zor durumda olan sektör için büyük tehdit

Son iki yıldır, artan fiyatlar ve ekonomik belirsizlik nedeniyle şampanya satışları hem Fransa’da hem de uluslararası pazarda düşüşte. Geçen yıl şampanya ihracatı yaklaşık yüzde 10 azalırken, iç piyasadaki satışlar yüzde 8 geriledi.

Sektör ayrıca iklim değişikliğinin etkileriyle de mücadele ediyor. Artan sıcaklıklar ve düzensiz hava koşulları, üzüm rekoltesinin azalmasına ve üretim maliyetlerinin yükselmesine yol açıyor.

Tüketiciler alternatiflere yöneliyor

Fiyat artışları nedeniyle tüketiciler, İtalyan prosecco, İspanyol cava ve Fransız crémant gibi daha uygun fiyatlı alternatiflere yöneliyor. Paris’te bir şarap dükkânı işleten Agnès Baracco, “Şampanya fiyatları çok yükseldi. Müşterilerim artık 10 euro civarındaki köpüklü Vouvray şarabını tercih ediyor” diyor.

Şampanya endüstrisi için uyanış zamanı

Ekonomist ve şarap uzmanı Jean-Marie Cardenat, sektörün pazarlama stratejisini yenilemesi gerektiğini belirtiyor:

“Uzun yıllar ayrıcalıklı bir konumda olan şampanya, artık küresel rekabetin farkına varmalı. Şampanya sektörü kendini yeniden keşfetmek zorunda.”

Fransa ticaret savaşı için karşılık vermeye hazır

Fransız Şarap ve Alkollü İçki İhracatçıları Federasyonu, sektöre sürekli zarar veren ticaret savaşlarından şikâyet ederken, Fransa Ticaret Bakanı Laurent Saint-Martin, ülkesinin geri adım atmayacağını belirtti:

“Tehditlere boyun eğmeyeceğiz ve sektörümüzü koruyacağız.”

Şampanya endüstrisi hem ekonomik zorluklarla hem de küresel ticaret savaşlarıyla mücadele ederken, gelecekte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.