22. Bayim Olur musun? Franchising & Markalı Bayilik Fuarı ekim ayında kapılarını açıyor

Bayim Olur musun? Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, yeni başlangıçlar yapmak, büyümek, dünyaya açılmak ve yatırımcı dünyasının parlak yıldızlarıyla bir araya getirmek için ilk kez 2003 yılında düzenlendi. Girişimcilik ve franchising kültürünün gelişmesine büyük katkılar sağladı. Fuar, markaları büyüten başarı hikayeleri ile dikkat çekti.

İşini kurmak isteyenlerin hayali gerçekleşti

Her yıl artan katılımcı ve ziyaretçi sayısı, fuarın ne denli önemli bir platform olduğunu gösterdi. Fuar, yatırımcı adayları için bir cazibe merkezi haline geldi. Dünyanın dört bir yanından gelen girişimciler, markalarla birebir görüşme ve işbirliği yaparak, on binlerce kişi kendi işini kurma hayalini gerçekleştirdi. Fuarın sağladığı bu fırsatlar, girişimcilik ekosisteminin dinamiklerini değiştirdi. Farklı sektörlerden gelen markalar, bu platformda büyümelerini ve uluslararası pazarlara açılmalarını hızlandırdı. Türkiye'nin üretim gücünü ve kaliteli ürünlerini yerli ve uluslararası arenada tanıtırken, konseptiniz adına master franchise veya ülke, şehir, bölge bayilikleri sunmak için benzersiz bir platform sundu.

Dünyanın üçüncü en büyük franchise fuarı

Bayim Olur musun? Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın üçüncü en büyük franchise fuarlarından biri olarak kabul ediliyor. Arap ülkeleri, Ortadoğu ve Avrasya’da da tanınan bir etkinlik haline geliyor. Dünyanın 55 farklı ülkesinden gelen yabancı yatırımcı adayları, Türk markalarını kendi ülkelerine taşımak üzere fuarı ziyaret ediyor. Bu uluslararası katılım, fuarın yarattığı iş hacmini önemli ölçüde arttıran bir unsur olarak öne çıkıyor.

Global franchise dünyasının önemli oyuncularını ağırlayan fuar, uluslararası işbirliklerine de kapı aralıyor. Bu sayede, Türk markaları dünya sahnesine çıkma fırsatı buluyor. Yurt dışından gelen uluslararası yatırımcılar ise, tekil, çoklu veya bölgesel franchise haklarına erişim fırsatlarıyla karşılaşıyor. 200’ün üzerinde yerli ve yabancı markanın katılımcı olarak yer aldığı fuarda, 4 gün boyunca 500’ün üzerinde franchise ve bayilik anlaşması yapılması bekleniyor.