Ambalaj endüstrisi 11 Ekim’de TÜYAP’ta buluşacak

RX Tüyap ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) iş birliği beraberinde Ambalaj Makinecileri Derneği (AMD), Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD), Etiket Sanayicileri Derneği (ESD), Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Metal Ambalaj Sanayicileri Derneği (MASD), Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD), Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin (SEPA) destekleri ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın katkıları ile düzenlenen Avrasya Ambalaj İstanbul 2023 28. Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı, 11-14 Ekim 2023 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi – Büyükçekmece, İstanbul’da kapılarını açmak için gün sayıyor.

1200’ün üzerinde firma tek çatı altında bu fuarda

Dünyada liderler arasında yer alan Türk ambalaj endüstrisinin küresel pazarlara erişiminde etkili bir ticaret platformu olmanın yanı sıra geleceğin sürdürülebilir ambalaj çözümlerine ilham kaynağı olan yeni ürün ve tasarımların geliştirilmesine katkı sunan ve otuz yıla yakın tecrübesi ve bilgi birikimi ile alanında Avrasya’daki en büyük ihtisas fuarı olma özelliğini taşıyan Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nda; ambalaj ürünleri, ambalaj & gıda işlem makineleri ile baskı ve konverting alanlarında 1200’ün üzerinde yerli ve yabancı firma ve firma temsilcisi ürünlerini fuar ziyaretçileriyle buluşturacak. 120 bin metrekare kapalı alanda, 14 salonda, yurt içi ve yurt dışındaki tanıtım çalışmaları, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın katkıları ve Tüyap yurt dışı ofisleri aracılığıyla organize edilen profesyonel alım heyetleri ile birlikte, 2023 yılında Avrupa, Balkan, Kuzey Amerika, Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 130’ün üzerinde ülkeden 80 bini aşkın ziyaretçiye fuarın ev sahipliği yapılması hedefleniyor.

RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, bu yıl 28. kez düzenleyecekleri Avrasya Ambalaj Fuarı’nın Avrasya’nın en prestijli ambalaj teknolojileri fuarı olduğunun altını çizerek, “Fuarımız, katılımcı firmaların çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamalarını, malzemelerini ve teknolojilerini bu fuarda sergileyerek, ambalaj endüstrisindeki girişimlere ilham kaynağı oluşturuyor. Özellikle şunu söyleyebilirim ki son 2 yıldır beklediğimizin üstünde yurtdışı ziyaretçiyi ağırlayan Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, gelen ziyaretçinin yüksek profili ile de kendini kanıtladı. Bu yıl daha da fazla ziyaretçi ve daha geniş ürün grubuyla daha verimli bir fuar dönemi hedefliyoruz. RX Tüyap olarak, bu sayede Türk ambalaj endüstrisini güçlendirme hedefine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. 2023 yılında da Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı ve eş zamanlı düzenlenecek Food-Tech Fuarları, ambalaj ürün , ambalaj,&gıda makineleri, baskı ve konverting konularında anahtar çözümler sunarak sektörün ortak platformu olmaya devam edecek” diye konuştu.

7 milyar 467 milyon dolar ve 3 milyon 257 bin ton ihracat

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, Türk ambalaj sektörünün gücüne yönelik olarak, “2022’de 7 milyar 467 milyon dolar ve 3 milyon 257 bin ton ihracat gerçekleştiren ambalaj sektörümüz ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyor. Bu istatistiklere baktığımızda ülkemizin dünyada 16, Avrupa'da ise 6. büyük ambalaj üreticisi konumunda olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Sözlerine sektör hedefleri ile devam eden Sarıbekir, “Hedefimiz ise bu sıralamada daha yukarılara tırmanmak. Türk ambalaj sektörü dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyor. Ambalaj ihracatımızın yüzde 60'ı Avrupa'ya gidiyor. Bu orana rağmen hala Avrupa'nın ambalaj ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabiliyoruz. Avrupa’ya gerçekleştirdiğimiz ihracat şu an 4,5-5 milyar dolar seviyelerinde. Bunu yüzde 20 seviyelerine çıkarma hedefindeyiz. Bu şekilde, sadece Avrupa ülkelerine 10 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirebiliriz. Avrupa dışında ABD’de de hedeflerimiz arasında yer almalı. ABD pazarındaki payımızı da artırmamız gerekiyor. Çünkü Türk ambalaj endüstrisi yaptığı yatırımlarla, teknolojik gelişmelerle bunu karşılayabilecek bir güce sahip“ sözleriyle sektöre yol çizdi.

“RX TÜYAP Fuarcılık iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarımızı çok önemsiyoruz”

Sarıbekir son olarak Avrasya Ambalaj Fuarı’nın hedeflerine ulaşmadaki kritik katkısından bahsederek, “Bu sebeple RX Tüyap iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarımızı çok önemsiyoruz. Yeni ihracat pazarları açmaya öncü olan fuarımız bu yıl 11-14 Ekim tarihleri arasında 28’inci kez düzenleniyor. Gerek jeopolitik konumumuzdan ötürü lojistik yönden avantajımız, gerekse fiyat kalite dengesine sahip olmamız ülkemize birçok fırsat doğuruyor. Son yıllarda bu avantajlarımızın daha da öne çıktığını gördük. Yakalanan fırsatları sürdürülebilir kılmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Daha çok ülkeye ambalaj satmayı, pazar sayımızı artırarak ürettiğimizin en az yarısını ihraç etmeyi hedefliyoruz. Düzenleyeceğimiz bu fuarda da sektörümüzün gücünü bir kez daha tüm dünyaya göstermek istiyoruz” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Eş zamanlı fuar FoodTech Eurasia

Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, her sene olduğu gibi bu sene de Uluslararası Gıda ve İçecek Teknolojileri Fuarı Food-Tech Eurasia ile eş zamanlı olarak düzenleniyor. Bu iki fuarı ziyaret eden sektör profesyonelleri, yeni tedarikçiler ve çözüm ortakları ile tanışma fırsatı yakalarken işletmeleri için makine ve ekipman yatırımları da yaparak ürünlerini sürdürülebilir ambalaj çözümleri içerisinde piyasaya sürebilecekler. Fuarları ziyaret etmek için biletler www.packagingfair.com adresinden alınabilecek.