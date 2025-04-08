Dünyanın en büyük iş makinası fuarı BAUMA 2025, Münih’te kapılarını açtı

Ömer Çiftçi (sağda), Dr. Şeref Oğuz

Türkiye’nin dev şirketlerinin de boy gösterdiği dünyanın en büyük iş makinaları ve madencilik fuarı olan BAUMA, Münih’te sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Fuara 216 firmayla katılım gösteren Türkiye, birçok yerli ürününü tanıtma fırsatı buldu. Fuarda özellikle yapay zekayla donatılan iş makinaları ön plana çıkarken, yerli üretim Türk makinalar büyük ilgi topladı. Ekonomi Gazetesi yazarı Dr. Şeref Oğuz ve Bölgeler Koordinatörü Ömer Çiftçi, ilk kez katıldıkları fuardan izlenimlerini aktardı.

Şeref Oğuz şunları söyledi:

“Makine sektörü, ülkemizin gözde kabiliyet alanı. Tasarımından teknolojisine kadar küresel rakiplerden aşağı kalır yanımız yok. Nitekim ihracatın lokomotiflerinden olması ve savunma, otomotiv gibi alanlarda gösterdikleri varlık, küresel arenada bizleri “çetin ceviz” algısına taşımış durumda.

Ancak bir sorun var ki kendi ülkemizde Çin ürünlerine daha fazla rağbet ediyoruz. Oysa küresel başarı arenasına çıkacak noktaya taşıdığımız makinacılarımıza satın alma desteği vermeli, onların ar-ge, inovasyon süreçlerinde destekçisi olmalıyız. Kısaca, yerlisi varken yabancı neden tercih edilsin ki…

Fuarda dolaşırken gözüme çarpan, yapay zekânın artık doğal katılımcı hale gelmesi oldu. İş makineleri de madencilik ekipmanları da YZ mutlaka kendine bir uygulama alanı buluyor. Üretken yapay zekâ aşamasında bile daha verimli makinalar tasarlanmış, YZ fiyakasıyla pazarlanır olmuşlar.”



Şeref Oğuz, Makine İmalatçılar Birliği ve E-Mak Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gencer'in, “Özgün üretime zaten mecburuz. Kopyacılıkla dünyada kendimize yer edinmemiz söz konusu olamaz” yorumunu değerlendirerek, "Kopya, aslını yüceltir. Taklit ile geleceğin yer, tay tay yürüyene dek sürmeli… Bebek taklitle başlar, ebeveynini kopyalar ama sonra kendi özgün karakterini oluşturmaya başlar. Biz ise yavru sanayiler diyerek gümrük duvarlarıyla koruduk, çok azı özgün olabildi, gerisi kopyacılığı aşamadı.

Yapay zekanın; makinasından gıdasına dek üretimin her alanına dâhil olduğu bu çağda, kopyaya yer kalmayacak gibi görünüyor. Özgün olanın daha fazla kazanacağı, zeki sistemlerin tercih edileceği ve katma değer üreten akıllı makinaların talep edileceği bu yeniçağda özgün üretici olmak şart…

İş makinalarının ülke üretimine daha fazla katkı sunduğu bir gerçek… Yarım asır öncesinde kopya ile başlayan ve bugün küresel marka haline gelen örneklerimiz dahi var. Fakat BAUMA fuarında gördüğüm, bu gibi makine fuarlarına artık yapay zekâ ile uğraşan gençlerimizle katılmamız gereğidir." yorumunu yapıyor.

BAUMA’nın bu yılki teması “dijitalleşme” ve “sürdürülebilirlik” üzerine kurulu. Fuarda ayrıca “İklim Nötrlüğü”, “Sürücü (drive) Alternatifleri”, “Ağ Bağlantılı (çevrimiçi) İnşaat”, “Sürdürülebilir İnşaat” ve “Yenilikçi Madencilik Çözümleri” olmak üzere beş ana konuya odaklanılıyor. Organizasyonda özellikle “İnşaat süreçleri iklim açısından nasıl daha nötr olabilir?” sorusuna yanıtlar aranıyor.