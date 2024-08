EGGER, ROMA Kenar Bantları’nı İntermob Fuarı’nda sektör ile buluşturmaya hazırlanıyor

Takip Et

PVC, ABS ve akrilik kenar bantlarının tümünü tek çatı altında üreten dünyanın en büyük kenar bandı tesisi ile EGGER Türkiye, sektöre hız kazandıran ROMA markasını kullanıcısıyla buluşturmaya devam ediyor. ROMA Kenar Bantları ve ROMABOND tutkal markaları, sektörün en önemli buluşma arenalarından olan İntermob Fuarı’nda ürün ve hizmet çözümleri ile EGGER standında yer almaya hazırlanıyor.

Orman ürünleri sektörünün ilham veren oyuncusu EGGER Grup bünyesinde faaliyetlerine devam eden ROMA Kenar Bantları ve ROMABOND markaları, her yıl olduğu gibi bu yıl da İntermob Fuarı’nda çok çeşitli ürün yelpazesini sektöre sunacak. ROMA, 8. Salon 823/A numaralı EGGER standında ziyaretçileriyle buluşmaya hazır. INTERMOB Fuarı’nda ROMA, mobilya endüstrisinin vazgeçilmez tamamlayıcısı olan ürünlerini ve sektöre değer katan hizmetlerini görücüye çıkaracak. Sürekli gelişimi ilke edinen şirket, 100’ü aşkın dekorun yer aldığı 2024 ROMA Kenar Bantları Koleksiyonu’nu, EGGER Dekoratif Koleksiyonu 24+ portföyünde yer alan yenilikleri, fark yaratan gofraj çalışmalarıyla tasarımcıyı güçlendiren ürünlerini ziyaretçileri ile paylaşacak.

Mükemmeli “detay”larda arayanlar EGGER standını ziyaret edecek

EGGER, ROMA Kenar Bantları markası ile yaşamın her detayında olduğunun altını çiziyor. Firma yetkilileri, estetik ve yenilikçi bir bakış açısıyla tasarlanan fuar standıyla INTERMOB Fuarı'nda mükemmeli detaylarda arayanlara sesleneceğini vurguluyor.

Global güç, uzun yıllara dayanan deneyim, sürdürülebilir kalite

Firma, fuar ziyaretçilerine detaylarda gizli pek çok unsur olduğunu anlatacağını bildiriyor. EGGER Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Vitali Behar, konuyla ilgili olarak “Güçlü stok kapasitemiz ve geniş bayi ağımız ile Türkiye'nin dört bir yanında, yaşamın her detayındayız. Bu yıl fuarda tüm sektörü bu pencereden bakmaya davet ediyoruz. Mobilya üreticisinden endüstriyel tasarımcıya uzanan geniş kullanıcı yelpazesinde, kenar bandının ne denli derin bir yeri olduğunun ve kenar bantlarının yaşamın her detayında yer aldığının altını çizen bir yaklaşımla fuara hazırlanıyoruz. Detaylarda mükemmelliği arayanların tercihi olan ürünlerimiz, bütünsel tasarıma olanak tanıyor ve biz de oluşturduğumuz konseptler aracılığıyla kullanıcılara tam olarak bunu anlatmak istiyoruz. Ürünlerimiz ile yaşamın her detayında estetik, sürdürülebilirlik, uyum, güven, kalite, inovasyon ve teknoloji gibi unsurları bir arada sunuyor; operasyonel sürecimizin perde arkasını şeffaflıkla müşterilerimizle paylaşmak istiyoruz.” dedi.