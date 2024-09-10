IBIA Başkanı Osman Güler: “Yatak sektörünün tedarik ibresini Türkiye’ye yönelttik”

Esra ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’nin yatak komponentleri ve teknolojileri konusunda tek fuarı olan IBIA EXPO, 25-28 Eylül 2024 tarihleri arasında üçüncü kez kapılarını açacak. BİFAŞ Fuarcılık tarafından organize edilen ve İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuarda 90 firma stant açacak. Yatak yan sanayi, makine ve ekipmanların profesyonellerini bir araya getiren IBIA EXPO’ya 17 ülkeden 23 bin alıcı gelmesi bekleniyor. Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, “Türkiye olarak sektördeki en üst sıralara yerleşmiş bulunuyoruz. Bunun en büyük etkenleri yenilikçiliğimize ve aramızdaki sinerji ruhuna borçluyuz. Birçok yerde ifade etiğim gibi, biz yatak sektörünün tedarik ibresini Türkiye’ye yönelttik. Bundan sonra başka bir alternatif yok diyebilecek kadar iddialı konuşabilirim” dedi.

Ürün çeşitliliği, kalite, doğru hizmet, yüksek teknoloji, esnek fiyat politikası gibi birçok etkenin Türkiye’yi bu alanda öne çıkardığına işaret eden Güler, “Bunun yanında ülkemizin coğrafi konum ile birlikte vize ve seyahat kolaylıklarını da eklersek, daha avantajlı bir alternatif yok” diye konuştu. Dünyada bu alanda faaliyet gösteren sektörel dernek ve konfederasyonlarla çok sıkı çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Osman Güler, sektörel fuar organizasyonlarıyla üst düzey görüşmeler yaptıklarını, rekabeti yardımlaşmaya dfönüştürerek fark yarattıklarını anlattı.