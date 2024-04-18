Kauçuk Avrasya Fuarı başladı

Kauçuk endüstrisinin önemli oyuncularını buluşturarak yarının sorunlarına çözüm aramayı ve geleceği şekillendirmeyi hedefleyen Kauçuk Avrasya Fuarı, 17 Nisan’da saat 11.30’da gerçekleşen resmi açılış töreni ile ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Açılışta konuşan Kauçuk Derneği Başkanı Özcan Doğu Kaya, kauçuk sektörünün Türkiye ekonomisindeki yerine ve fuarın sektöre katacağı ivmeye değinerek, şunları söyledi, “Kauçuk sektörü gerek kendisi gerek çarpan etkisi dediğimiz etrafındaki diğer sektörleri etkilemesiyle ülkemizin kalkınmasında çok büyük rol oynayan önemli bir sektördür. 2023’te 3.6 milyar dolarlık ihracata ulaşmış durumdayız ve burada tasnif dışı kauçuk ürünlerde ihracat birim fiyatımız kilogramında 6.6 dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye ortalamasının 1 dolar seviyesinde olduğunu düşündüğümüz zaman kauçuk ürünlerinde 6.6 dolar ihracatımızın ne kadar yüksek katma değer olduğunun göstergesidir.”

Dijital ve yeşil dönüşüm konularının sektör ve bütün sanayi için çok büyük fırsatlar barındırdığının altını çizen Kaya “Yapay zeka ile bir çok konu, üretim alanı ve satış kanalları dönüşecektir ve dönüşmektedir. Bunu gözlemliyoruz. Bununla beraber yeşil dönüşüm bizim sektörümüzde de çok önemli bir rol oynamaya başlamıştır.” dedi.

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “11.’sini gerçekleştirdiğimiz Kauçuk Fuarı’nda kendi konusunda tek olan ihtisas fuarıdır. Fuar, bir önceki fuara kıyasla büyüme gerçekleştirmiştir. Bu fuarın birden fazla sektöre de ihracat konusunda destek olacağını düşünmekteyiz. Kendi konusunda sektörün en önemli üreticilerinin bulunduğu fuarda, sekiz bin üzeri profesyonel ziyaretçi katılımı gerçekleşecektir. Katılımcı firmalar arasında Asya ülkeleri, Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri bulunmaktadır. Fuarımızın ticari olarak gelişime katkı sunmasını temenni ederiz.” ifadelerini kullandı.