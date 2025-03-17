Küresel ticaretin İstanbul’daki buluşma noktası: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

İstanbul, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan stratejik konumu, tarihi ve kültürel zenginliği, modern altyapısı ve kolay ulaşım imkanlarıyla dünyanın önde gelen fuar merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerleyen Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, sunduğu imkanlarla adeta küresel ticaretin buluşma noktası niteliğinde.

Ulaşım kolaylığıyla zaman kazandırıyor

İstanbul Havalimanı'na sadece 30 dakika mesafede bulunarak, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcı ve ziyaretçilere büyük bir ulaşım kolaylığı sağlıyan merkez, İstanbul'un gelişmiş karayolu ağı ve toplu taşıma seçenekleri, özellikle metrobüs hattı sayesinde, şehrin her noktasından trafik sorunu yaşamadan ulaşımı mümkün kılıyor.

Ayrıca, özel servis araçları ve otel bağlantılı ulaşım hizmetleri de alternatifler arasında yer alıyor. Şehrin önemli alışveriş merkezlerine, yaşam parkına, marinalara ve hastanelere sadece 5 dakikalık mesafede konumlanması da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’ni cazip kılan unsurlardan.

Modern ve kapsamlı altyapı

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, 120.000 m² kapalı ve 25.000 m² açık olmak üzere toplam 145.000 m²'lik sergileme alanı ve 14 fuar salonu ile her türlü etkinliğe ev sahipliği yapabilecek kapasitede. 1.250 kişiye kadar çıkabilen 33 toplantı salonu, iş görüşmeleri ve konferanslar için ideal bir ortam sunuyor. Fuar alanına entegre 5 yıldızlı otel, 630 oda kapasitesiyle konaklama ihtiyacını karşılarken, 5 km'lik çevredeki 2000+ yatak kapasiteli oteller de ek konaklama imkanı sağlıyor.

Her ihtiyaca cevap veren hizmetler

Tüyap, sadece sergileme alanlarıyla değil, sunduğu ek hizmetlerle de fark yaratıyor. 14 kafeterya, 2 A la Carte restoran, pastane, bar ve mini marketler, katılımcı ve ziyaretçilerin yeme-içme ihtiyaçlarını karşılıyor. 1.600'ü kapalı olmak üzere 4.500 araçlık otopark alanı, 25 TIR'lık özel park alanı ve helikopter pisti, ulaşım ve lojistik konusunda her türlü kolaylığı sağlıyor.

Tamamen klimatize edilmiş salonlar, pnömatik sistem, su ve atık su sistemi, güçlü elektrik ve jeneratör altyapısı, fiber internet bağlantısı ve dijital giriş sistemleri gibi teknik imkanlar, fuarların sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. İngilizce, Türkçe ve Almanca sekreterlik hizmeti, hosteslik, fotoğraf ve video, temizlik, güvenlik, ilk yardım ve vestiyer hizmetleri de Tüyap'ın sunduğu diğer ayrıcalıklar arasında.

Sürdürülebilir gelecek için çalışıyor

Tüyap Fuarcılık Grubu, "Mirasımız Gelecek" diyerek sürdürülebilirliğe verdiği önemi vurguluyor. I-REC sertifikasıyla Türkiye'nin ilk sıfır karbon emisyonlu fuar merkezi unvanını kazanan Tüyap, İstanbul Büyükçekmece'deki merkezin tüm elektrik ihtiyacını %100 yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor. Bu, Tüyap'ın sadece bugünün değil, yarının dünyasını da düşündüğünün en önemli göstergesi.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul'un uluslararası fuarcılıktaki yükselişinde önemli bir rol oynuyor.